Eine Karosserie-, Lackier- und Reparaturwerkstatt will Stefan Neuburger im Betriebsgebiet Franz Hiess-Straße errichten.

Dafür kauft er ein 4.410 m2 großes Betriebsgrundstück von der Stadtgemeinde um 37.485 Euro an. „Wir werden schon in den nächsten Wochen mit dem Bau beginnen, zwischen Frühjahr und Mitte 2019 soll die Werkstatt fertig sein“, kündigt Neuburger im Gespräch mit der NÖN an. Er hatte 2007 mit einer Mechanikerlehre begonnen, die Gesellenprüfung abgelegt und anschließend auf die KFZ-Spenglerei umgesattelt. Vor zwei Jahren legte er die Meister- und Unternehmerprüfung ab und machte sich mit einer eigenen Karosserie- und Lackierwerkstatt in Fistritz selbstständig.

„Das Geschäft lief sehr gut, und schon bald wurde der Platz knapp“, begründet der Jungunternehmer den Standortwechsel. Das Werkstattgebäude wird 630 m Fläche in zwei Etagen bieten. Neben Karosserie- und Lackierarbeiten wird Neuburger auch Service- und Reparaturarbeiten für Fahrzeuge aller Marken durchführen. Bisher führte er seinen Betrieb alleine, am neuen Standort kommen drei Mitarbeiter hinzu.