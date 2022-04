Straßenbau: Erste Aufträge vergeben

Werbung

Bei den für heuer geplanten Straßensanierungen in der Stadtgemeinde Groß-Siegharts geht es jetzt Schlag auf Schlag: In der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend wurden die Aufträge für die Sanierungen der Silostraße vergeben.

Wie in der NÖN berichtet, handelt es sich hier zum Teil um eine Landesstraße und zum Teil um eine Gemeindestraße. Sie wird auf 390 Metern Länge vom ARBÖ-Stützpunkt bis zur Fabrikenstraße saniert und teilweise verbreitert. Im Zuge dessen wird auch die unübersichtliche „Lagerhauskurve“ entschärft.

Mit den Erdarbeiten des Gemeindeanteils wurde die Firma Zach um 42.444 Euro beauftragt. Frostschutzmaterial wird um 15.366 Euro von der Firma Hengl geliefert. Insgesamt werden sich die Kosten für die Stadtgemeinde für die Silostraße laut Schätzung im Bereich von 170.000 Euro bewegen.

Weitere 150.000 Euro fallen für die Nebenflächen in Loibes an – dort wurde der Regenwasserkanal saniert und ein Schmutzwasserkanal samt Kleinkläranlage errichtet. Die Asphaltierung der Straße erfolgt heuer durch die Straßenmeisterei Raabs.

Im Haushaltsvoranschlag stehen derzeit für Gemeindestraßen 340.000 Euro zur Verfügung. Mit den Projekten Loibes und Silostraße sind diese Mittel bereits ausgeschöpft. Für die ebenfalls für heuer geplanten Sanierungen der Gemeindestraßen Trabingsweg und Schwabengasse sind daher Bedarfszuweisungen des Landes NÖ notwendig.

Gemeinsame Ausschreibung für Projekte bis 2024

„Daher sollen diese ebenfalls dringend notwendigen Sanierungen erst in Auftrag gegeben werden, wenn die Zuerkennung von Bedarfszuweisungsmitteln erfolgt ist, um die Finanzierung sicherzustellen“, erklärt Bürgermeister Ulrich Achleitner (ÖVP). Um die Straßenbauarbeiten jedoch nicht unnötig zu verzögern, entschied sich der Gemeinderat dazu, die Planungsarbeiten und die Vorbereitung der Ausschreibungsunterlagen sowie die Durchführung der Vergabe und die Bauaufsicht an die Firma Henninger&Partner schon jetzt durchzuführen. 45.500 Euro wird dies kosten.

Angedacht ist, die Ausschreibung der Vorhaben für 2022 (Trabingsweg und Schwabengasse) gemeinsam mit den Baulosen für 2023 (Rudolf Hohenberg-Gasse) und 2024 (Berggasse) durchzuführen, um durch das größere Bauvolumen einen besseren Preis zu erzielen.

Wasserversorgung Fistritz: Planung startet

Los geht es jetzt auch mit der Planung der Ortswasserleitung in Fistritz. Hier fand im Jänner (die NÖN berichtete) eine Bürgerbefragung über die Errichtung einer Wasserversorgung statt. „Mit 61,2 Prozent Ja-Stimmen haben wir von den Bürgern den Auftrag erhalten, die Wasserversorgung als Gemeinde zu errichten. Im laufenden Jahr soll die Planung erfolgen, die Umsetzung streben wir für 2023 an“, sagt Achleitner. Mit diesem Projekt soll auch die Voraussetzung für die Schaffung neuer Bauplätze in Fistritz geschaffen werden.

Laut einer ersten Kostenschätzung der Ziviltechnikerkanzlei Henninger&Partner wird die Errichtung 550.000 Euro kosten. „Da Henninger&Partner auch schon die Errichtung der Ortskanalisation in Fistritz geplant und begleitet hat und damit den Ort und die Gegebenheiten kennt, ist es naheliegend, dass Henninger&Partner auch unser Planungsbüro für die Wasserversorgung wird“, betont Achleitner. Der Gemeinderat stimmte daher der Vergabe von Ziviltechnikerleistungen an Henninger&Partner in Höhe von 80.370 Euro zu.

Alle Beschlüsse erfolgten einstimmig.

