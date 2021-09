Zwei österreichische Technologieführer bringen gemeinsam ihre Kompetenzen für nachhaltige Mobilität auf die Straße: Test-Fuchs entwickelt mit Know-how aus der Raumfahrt Spezialventile für das erste LH2-Kryotanksystem für Nutzfahrzeuge made by SAG.

Die SAG (Salzburger Aluminium Group) hat die Test-Fuchs GmbH mit der Entwicklung eines 3/2-Weg-Ventils für ihr innovatives Flüssigwasserstoff- (LH2)-Kryotanksystem für Nutzfahrzeuge beauftragt. Das Salzburger Unternehmen bringt als erster Hersteller eine LH2-Tanklösung auf den Markt, die ab 2027 serienmäßig produziert wird.

In Raumfahrt seit 1988 verankert

Zusätzlich entwickelt Test-Fuchs ein weiteres Tieftemperaturventil für bis zu -253 Grad, um die speziellen Anforderungen von SAG in Bezug auf minimierte elektrische Leistungsaufnahme, Dichtheit sowie Marktpreis zu erfüllen.

Im Rahmen des Projektes H2-3-4 transferiert Test-Fuchs das über die letzten Jahrzehnte erworbene Know-how zu Wasserstoffanwendungen für Raumfahrtspezialventile in den Nutzfahrzeugbereich (in Motion) sowie in die immer zahlreicher werdenden Wasserstoff-Projekte in der Luftfahrtindustrie (on Air). Bereits 2005 wurden von Test-Fuchs die ersten Tieftemperaturventile für Wasserstoffanwendungen im Automobilsektor entwickelt. In der Raumfahrt ist Test-Fuchs seit 1988 fest verankert, wenn es um kryogene Anwendungen geht.

Test-Fuchs CEO Volker Fuchs freut sich über die Kooperation mit SAG. Test-Fuchs

Volker Fuchs, CEO und Eigentümer von Test-Fuchs: „Es freut mich persönlich sehr, dass wir SAG mit unserer Kompetenz im Bereich der Wasserstoffventile für Nutzfahrzeuganwendungen überzeugen konnten.“