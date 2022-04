Test-Fuchs: Lehrlinge erfolgreich

Werbung

Test-Fuchs Facharbeiter holten sich den 1. und 2. Platz beim „Tag des High-Tec Lehrlings 2022“ als Mechatroniker. Spannende Präsentationen zur Vielfalt der Lehrberufe, Top-Leistungen beim Landeslehrlingswettbewerb und jede Menge Infos rund um die Lehre gab es beim „Tag des HighTec – Lehrlings“ 2022 des niederösterreichischen Metallgewerbes im WIFI St. Pölten. Die beiden Test-Fuchs Facharbeiter Johannes Bauer aus Waidhofen und Matthias Hollerer aus Altpölla traten beim Landeslehrlingswettbewerb im Beruf Mechatroniker für die Firma Test-Fuchs an. Sie konnten beim Lehrlingswettbewerb ihr Fachkönnen unter Beweis stellen, zeigten beeindruckende Leistungen und ergatterten den hervorragenden 1. und 2. Platz.

Die beiden Preisträger schlossen heuer ihre Lehre ab. Lehrlingsausbildner Ewald Dangl kann ausschließlich Gutes über deren Leistungen berichten: „Sie hatten durchgehend in der Berufsschule fast ausschließlich lauter Einser. Auch bei betriebsinternen Schulungen waren sie immer mit besten Auszeichnungen dabei. Beim Lehrlingswettbewerb lieferten sie sich ein Match und lagen letztendlich nur wenige Punkte auseinander.“ Beim Bewerb mussten sie an einem Schaltkasten einen Steuerstromkreis für eine Motorsteuerung verdrahten sowie eine Garagentorsteuerung programmieren.

Durch diese besonderen Leistungen der Facharbeiter wurde Test-Fuchs im Jahr 2022 erneut als bester Ausbildungsbetrieb im Beruf Mechatroniker prämiert.

Lehre mit Matura

Test-Fuchs bietet auch als besonderes Ausbildungs-Special schon seit einigen Jahren aktiv Unterstützung für die Lehre mit Matura an.

Die Berufsmatura gilt als vollwertige Matura und wird in Zusammenarbeit mit dem Wifi NÖ den Lehrlingen kostenlos angeboten. Die Vorbereitungskurse werden nach der Arbeitszeit zweimal pro Woche direkt im Unternehmen durchgeführt. Als Teilnehmer der Lehre mit Matura sind insgesamt vier Fächer zu absolvieren: Deutsch, Mathematik, Englisch und ein Fachbereich.

Die Facharbeiter Jakob Litschauer, Jonas Knapp, Gregor Litschauer, Thomas Fröhlich, Dominik Klampfer, Benjamin Walla und Florian Schrenk von Test-Fuchs traten am vergangenen Wochenende im Wifi St. Pölten bei der letzten Maturaprüfung im Fachbereich IT an und bestanden diese mit Bravour. Durch diese Prüfung und die dadurch erlangten Zusatzqualifikation haben diese Facharbeiter nun die Möglichkeit, ein Studium zu beginnen. Der Betrieb gratulierte.

