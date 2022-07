Test-Fuchs: Prämie für Mitarbeiter nach positiver Bilanz

Werbung

Gute Neuigkeiten für die Belegschaft hatte Test-Fuchs-Geschäftsführer Volker Fuchs beim „Gasslfest“ für Mitarbeiter und Anrainer am Donnerstagnachmittag parat: Nicht nur, dass die Firma ihren Mitarbeitern, die während der Corona-Krise freiwillig auf einen Teil ihres Gehalts verzichtet haben, den zurückbehaltenen Lohn jetzt auszahlt, es gibt darüber hinaus noch eine steuerfreie Prämie in Höhe von 1.000 Euro für jeden Vollzeit-Beschäftigten, der seit mindestens einem Jahr bei Test-Fuchs beschäftigt ist. Teilzeitarbeitskräfte und unterjährige Mitarbeiter erhalten die Prämie aliquot.

„2020 haben wir erstmals in der Firmengeschichte negativ bilanziert. Die Luftfahrt lag nach dem ersten Lockdown auf dem Boden, wir mussten harte Maßnahmen setzen, die keiner wollte, um den Fortbestand der Firma zu sichern“, erinnerte Fuchs an die schwierigen Zeiten, die, wie in der NÖN berichtet, nun hinter dem Unternehmen liegen.

Geld gab es auch für das Rote Kreuz Waidhofen, das Test-Fuchs bei der Durchfürhung der firmeninternen Corona-Tests unterstützt hatte. Die Firma bedankte sich mit einer Spende in Höhe von 1.000 Euro. Im Rahmen des Festes wurde außerdem die Siegerehrung des digitalen Sportwettbewerbs „Spusu-Firmenchallenge“ vorgenommen und Vojko Debeljak in die Pension verabschiedet.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.