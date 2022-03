Test-Fuchs: Soforthilfe für Ukraine

Test-Fuchs Mitarbeiter haben großen Zusammenhalt und Mitgefühl im Rahmen einer Sammlung für die Kriegsopfer in der Ukraine gezeigt. Durch die Betriebs-Spendenaktion des Unternehmens werden 14.000 Euro als humanitärer Soforthilfe-Betrag gespendet. Die Firmenleitung hat dabei den von der Belegschaft beim Aktionstag gespendeten Betrag verdoppelt. „Ein großer Dank gilt allen Mitarbeitern, die sich beteiligt und die gespendet haben. Ein Teil des Betrages wird direkt für einen Medikamententransport in die Ukraine verwendet und ein anderer Teil an die Caritas Ukrainehilfe überwiesen“, erklärt die Firma.

Im Rahmen des Spenden-Aktionstages wurden unter anderem drei verschiedene Mittagsspeisen für die gesamte Belegschaft inklusive einer vegetarischen Variante zur Verfügung gestellt, ein Flohmarkt im Unternehmen wurde organisiert sowie Kuchen und Mehlspeisen in den Betriebsküchen von und für Mitarbeiter bereitgestellt. All dies gegen eine freie Spende für den guten Zweck. Hier gilt auch ein Dank an die Bäckerei Sischka aus Waidhofen, die die Hälfte des Gebäcks für die Mittagsspeisen zur Verfügung gestellt hat und der Firma Fleischhacker in Groß Siegharts für ihren Beitrag.

Ein Teil des eingesammelten Betrages in Höhe von 2.000 Euro kommt unmittelbar einem in Polen organisierten Medikamenten- und Verbandsmaterialtransport für Menschen in der Ukraine zugute. Der Kontakt nach Polen besteht bei Test-Fuchs noch aus der Zeit der EU-Osterweiterung, als Groß Siegharts Partnerschaft mit dem polnischen Ort Poniatowa geschlossen hat.

Der Rest in Höhe von 12.000 Euro wird an die Caritas überweisen, die Familien in der Ukraine mit Hilfspaketen (Notversorgung und Lebensmitteln) unterstützt.

