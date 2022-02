Testsysteme für Blue Origin

Das Familienunternehmen Test-Fuchs mit Stammsitz in Groß Siegharts im Waldviertel ist seit den 1980er Jahren mit Testsystemen, Antriebsausrüstungen und Tiefsttemperatur-Ventilen in verschiedenen Weltraumprogrammen tätig.

Nun konnte mit dem privaten Raumfahrtunternehmen Blue Origin ein Top-Neukunde gewonnen werden, der einen Großauftrag über Hydraulikbodenaggregate und Prüfsysteme bei Test-Fuchs platzierte. Die zu liefernden Testsysteme werden beim Bau, den Integrationstests und der Bergung von Raumfahrzeugen eingesetzt und unterstützen die Mission „Building a Road to Space“ von Blue Origin.

Test-Fuchs ist Marktführer bei Hydraulik-Aggregaten

Test-Fuchs setzt dabei auf die bewährte Technik seiner weltweit etablierten HGPU-Produktfamilie (Hydraulikaggregate für den Einsatz am Boden, Anm.) und kombiniert diese mit High-Tech Features, um den sehr speziellen Anforderungen von Blue Origin gerecht zu werden. Die zum Einsatz kommenden Hydraulikaggregate genießen Marktführer Status in der zivilen Flugzeugbau- und Wartungsindustrie. Produkte dieser Serie werden auch von den beiden größten Fluggesellschaften in den Vereinigten Staaten eingesetzt und sind strategisch an allen wichtigen Flughafendrehkreuzen im In- und Ausland platziert. Die von Blue Origin bestellten Hydraulikaggregate nutzen vorhandene Produkt-Konfigurationsmöglichkeiten, wodurch die Lösung wirtschaftlich attraktiv ist und bewährte Qualität garantiert wird.

Testsysteme werden bis Ende 2022 geliefert

Blue Origin, gegründet von Jeff Bezos, ist ein privates Raumfahrtunternehmen mit Sitz in Kent, Washington. Die Hydraulik-Testsysteme sollen bis Ende 2022 an Blue Origin geliefert werden. Diese neue Lieferantenbeziehung zu Blue Origin ist für die Test-Fuchs Gruppe sehr wichtig und ein weiterer Erfolg, der eng mit dem 2017 eröffneten Test-Fuchs Standort in Brecksville, Ohio verbunden ist.

