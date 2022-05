Tragische Umstände: „Isak“ ist tot

Werbung Baureport Expert Hörmann Anzeige 2,3 Mio. Euro in die Zukunft investiert

Ein Sieghartser Original ist tot: Der als „Isak“ bekannte Gerhard Uitz (66) ist am Freitagnachmittag im Waldbad unter ungeklärten Umständen ertrunken. Er wurde gegen 14 Uhr von zwei Radfahrern leblos im Wasser treibend aufgefunden.

Seine Pantoffel standen noch am Ufer, was darauf hindeutet, dass er bewusst in Wasser gegangen und nicht hineingefallen war. Am Vortag war er noch lange am Groß Sieghartser Sportplatz zugegen.

So kannte man „Isak“, wie er an seinem Stammplatz saß Foto: Gernot Blieberger

„Isak“ war vom Sparkassenplatz nicht wegzudenken. Bis spät in die Nacht saß er an seinem angestammten Platz, auf der Bank bei der Bushaltestelle, bei jedem Wetter, ob Sommer oder Winter.

Manchmal stand er auch auf der Straße und regelte den Verkehr. Wenn Vorbeikommende ihn etwas fragten, erteilte er bereitwillig Auskünfte und wusste viel über die Geschehnisse in der Stadt – wenn jemand gestorben war, konnte man davon ausgehen, dass der „Isak“ einer der ersten war, der Bescheid wusste.

Dass er dem Alkohol nicht abgeneigt war und oft der Doppler neben seiner Bank stand, war kein Geheimnis. Die Anteilnahme der Bevölkerung an seinem Tod ist groß: Schon kurz nach dem Bekanntwerden seines Ablebens wurden Kerzen bei der Bushaltestelle aufgestellt.

