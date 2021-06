Nach wie vor herrscht großes Interesse an der Heimatgeschichte-Trilogie „Groß-Siegharts – Wissenswertes aus drei Jahrhunderten“. Nachdem jedoch die Bände 1 und 2 seit dem Vorjahr restlos vergriffen waren, ist es nunmehr gelungen, einen Verlags-Nachdruck in kleiner Auflage zu ermöglichen. Daher sind alle Bände ab sofort zum unveränderten Einzelpreis von 20 Euro erhältlich. Bezugsstellen: in Groß-Siegharts: Stadtamt, Sparkasse, Raiffeisenbank, Buchhandlung Rotraut Müllner, weiters in Waidhofen bei der Buchhandlung Theodor Kargl. Zusätzliche Bestellmöglichkeit mittels E-Mail: kulturreferat@aon.at.

Dazu der Autor Hans Widl roither: „Als ich im Jahr 1996 begann die Stadtgeschichte von Groß-Siegharts in einer Artikelserie für die örtlichen Gemeindenachrichten aufzuarbeiten, hatte ich noch nicht geahnt, wie viel geschichtsträchtiges Material dabei zusammenkommen würde und mit wie viel Interesse die Aufsätze von der Bevölkerung, weit über den Gemeindebereich hinaus, angenommen werden.“ Den Anstoß, vorerst die Straßen-, Gassen- und Platzbezeichnungen von Groß-Siegharts näher zu erläutern, gab im Jahr 1995 ein Projekt im Rahmen der Maturaarbeit an der Handelsakademie Waidhofen. In der Zwischenzeit erscheinen Wildroithers Artikel seit 25 Jahren ohne Unterbrechung in der örtlichen Gemeindezeitung „Bandlkramer“.

Großes Interesse der Bevölkerung. Das große Interesse der Bevölkerung war für Widlroither im Jahr 2014 Anlass, diese Geschichten in Buchform unter dem Titel „Groß-Siegharts – Wissenswertes aus drei Jahrhunderten“ zu veröffentlichen. „Nachdem ich über ein aus reichendes heimatgeschichtliches Material verfüge und von vielen Seiten zur Veröffentlichung von Fortsetzungsbänden ermutigt wurde, folgten 2016 und 2018 zwei weitere Bücher mit ebenfalls je 300 Seiten und zahlreichen, zum Großteil bisher unveröffentlichten historischen Fotos“ sagt Wildroither. Damit war die „Trilogie“ vollständig.

Einblick in Geschichte. Der Leser nimmt in den einzelnen Bänden Einblick in eine Vielzahl historischer Geschichten, beispielsweise wie das Telefon in das Waldviertel kam, die Entwicklung der österreichischen Post und des Postamtes Groß-Siegharts. Historische Fund gegenstände aus der Zeit der Hussitenkriege, der Fackel- Staffellauf, ausgehend von Griechenland über das Waldviertel zur Olympiade 1936 nach Berlin, die Entstehung der Textil industrie unter dem Grafen Mallenthein vor 300 Jahren.

Naturereignisse und Aberglaube. Weitere Themen sind Berufe und Gewerbe in früheren Zeiten wie Schweinehändler, Wasenmeister, Schmiede oder Stör geher, Kaisermanöver im Waldviertel, Wachszieher in der Weihnachtszeit, Schilderungen von Naturereignissen und Aberglauben wie etwa die „Wilde Jagd“ bis hin zur Ballonweltmeisterschaft im Jahr 2018, um nur einige zu nennen.

Darüber hinaus wird das Leben und Wirken prominenter Ehrenbürger und Besucher von Groß-Siegharts geschildert.