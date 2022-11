Übung für den medizinischen Notfall

Im Technischen Bildungszentrum Groß-Siegharts fand eine Übung vom Verein zur Förderung der gemeinsamen interdisziplinären Fortbildung in der Notfallmedizin statt. Eine Gruppe an Sanitätern, Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegern sowie berufstätigen und angehenden Ärzten trainierte hier die Zusammenarbeit bei der Versorgung von Notfallpatienten. Der Schwerpunkt lag dieses Mal bei der Anwendung des Stethoskops. Es wurde die Theorie zu verschiedenen Krankheitsbildern besprochen und die praktische Anwendung an Schauspielpatienten geübt.

Der Verein FIN Waldviertel - das ist der Kurzname dieses Vereins - wurde gegründet, um die fachübergreifende Fortbildung in der Notfallmedizin im Waldviertel in Niederösterreich, aber auch in anderen Gegenden, ganz organisationsunabhängig zu fördern. Ganz nach dem Motto: Es ist mehr als nur ein Hobby. Der Verein möchte die verschiedenen Bereiche und Berufe in der notfallmedizinischen Versorgung verbinden. Im Mittelpunkt steht die ständige Fort- & Weiterbildung, um den Notfallpatienten die beste Versorgung zukommen zu lassen. Bei regelmäßigen Übungen, Vorträgen und Beiträgen auf der Website wird auf evidenzbasierte und Guideline-konforme Richtigkeit geachtet. Doch auch der Erfahrungsaustausch sowie gemeinsames Beisammensitzen nach praktischen Übungen gehören zum Verein dazu. Die gemeinsame Zusammenarbeit muss gestärkt werden, denn eines ist klar: Leben retten ist Teamarbeit.

Mehr über den Verein FIN Waldviertel erfährt man unter http://www.fin-w4.at.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.