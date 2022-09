Umbau: Pläne für Schulzentrum

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Die Pläne für den Bildungscampus wurden der Öffentlichkeit präsentiert. Volksschule, Neue Mittelschule und Sonderschule sollen künftig am Standort der Neuen Mittelschule unter einem Dach vereint sein. Kostenpunkt: rund 6 Millionen Euro, geplanter Baubeginn: Jänner 2023.

Im Erdgeschoß wird ein neuer barrierefreier Zugang geschaffen. Der Haupteingangsbereich soll Platz für die Schulküche und die Bibliothek bieten. Das erste Obergeschoß ist für die Volksschule und den administrativen Lehrerbereich vorgesehen. Im zweiten Obergeschoß sind die Räume für die Neue Mittelschule, der Physikraum, eine EDV-Klasse, ein Mehrzweckraum und die Aula geplant. Ein Teil des Raumbedarfs soll in Leichtbauweise zugebaut werden. Das Kellergeschoß kann von außen über eine barrierefreie Rampe erreicht werden, hier sind die Zentralgarderoben für alle Schultypen eingebaut. Der Bildungscampus wird durch einen bestehenden Anschluss an das öffentliche Fernwärmenetz versorgt.

„Besonders freut es mich, dass die Allgemeine Sonderschule im Gebäude dabei ist. So wie in diesem Projekt stelle ich mir Inklusion vor. Und wenn ich das nächste Mal komme, möchte ich alle an den Arbeitsgeräten sehen“, scherzte Landesrätin Christine Teschl-Hofmeister bei der Präsentation.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.