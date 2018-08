Gemeindebürgern in Notsituationen unter die Arme zu greifen ist eine Tätigkeit, die Hans Widlroither bis zum Jahr 2010 in seiner aktiven Zeit als Stadtrat und Vizebürgermeister ausübte.

Seither bemüht er sich in der Funktion als ehrenamtlicher Sozialombudsmann um solche Menschen. Dazu Hans Widlroither: „Ein Todesfall in der Familie, ein Unfall, eine schwere Krankheit eines Familienmitgliedes oder der plötzliche Verlust des Arbeitsplatzes, das sind Ereignisse, die alles, was zuvor als sicher galt, plötzlich ins Wanken geraten lassen. Die davon betroffenen Menschen brauchen jemanden, der sie nicht weiterschickt, sondern ihnen nach Möglichkeit weiterhilft“.

"Gemeinsam sind wir bemüht, Bürgern Hilfeleistungen anzubieten"

Dabei werde, so versichert er, die finanzielle Notlage der Betroffenen genau durchleuchtet. Das monatliche Einkommen und die Ausgaben werden in Form einer Haushaltsrechnung gegenübergestellt. „Es ist daher keinesfalls so, dass sogenannte Sozialschmarotzer günstig in den Genuss einer finanziellen Unterstützung kommen“, erklärt Widlroither.

Bürgermeister Gerald Matzinger freut sich sehr über dieses Engagement: „Gemeinsam sind wir bemüht, jenen Bürgern Hilfeleistungen anzubieten, die allein zu schwach sind und auch nicht derartige Möglichkeiten kennen beziehungsweise haben“.

Im abgelaufenen Jahr konnten Hilfesuchende mit einem Betrag in Höhe von 8.600 Euro unterstützt werden.