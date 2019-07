Die ärztliche Versorgung der Patienten wird ab Oktober eine „ziemliche Katastrophe“, darauf macht Facharzt Andreas Hauer aufmerksam. Denn: Zu der seit 2016 freien Kassenstelle gesellen sich zwei dazu, sodass gleich drei vorhandene Praxen ausgeschrieben werden müssen.

„Das stimmt“, bestätigt Wolfgang Ebert, Leiter des Service-Centers der NÖ Gebietskrankenkasse (NÖGGK) in Gmünd und Waidhofen. Die Ordination von Peter Josef Werle ist seit Juli 2016 nicht besetzt. Helmut Köck tritt mit Oktober in den Ruhestand: Der 65-Jährige war seit 1990 Arzt in Groß Siegharts.

„Ich kann nicht für 4.000 Kassenpatienten tätig sein, somit habe ich die Reißleine gezogen.“ Hans Christian-Lang hat Krankenkassen-Verträge gekündigt.

Ihr Kollege Hans-Christian Lang sah sich wegen den zwei freien Stellen gezwungen, mit Oktober seine Verträge mit den großen Sozialversicherungsträgern zu kündigen, fungiert bei der Gebietskrankenkasse und Bauernkrankenkasse nur mehr als Wahlarzt und bleibt als Kassenarzt etwa bei der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter (BVA) oder jener für die Eisenbahner. Er will in dieser Konstellation ein Jahr so weiter arbeiten, sollte das sein gesundheitlicher Zustand ermöglichen.

„Ich kann nicht für 4.000 Kassenpatienten tätig sein, das geht einfach nicht. Somit habe ich die Reißleine gezogen, denn es geht auch um meine Gesundheit“, begründet Lang, der seit über 30 Jahren als Kassenarzt tätig ist. „Vor vier Jahren habe ich schon auf diese Situation aufmerksam gemacht und heuer einen Hilferuf bei der Gebietskrankenkasse und der Ärztekammer abgesetzt. Es gab aber keine Antwort. Das war auch nach der Kündigung meiner Kassenverträge so“, zeigt der bald 62-Jährige auf. „Es ist traurig, man findet einfach keinen Nachfolger.“

„Politik ist gefragt, aber auf uns hört man nicht“

Er habe schon zehn Annoncen geschaltet und dabei eine Gratis-Ordination angeboten. Rückmeldungen gab es keine einzige. „Die Politik ist gefragt, aber auf uns Ärzte hört man nicht“, zeigt Lang auf. Dass Arztpraxen mit angeschlossener Hausapotheke leichter Nachfolger finden, bestätigt er: „Ohne dieser Hausapotheke kann kein Arzt am Land mehr wirtschaftlich überleben.“

Für Bürgermeister Gerald Matzinger ist die Situation katastrophal. „Ich werde immer gefragt, was die Gemeinde zu tun gedenkt. Wir haben sehr viel getan, aber einen Arzt aus den Ärmel zaubern können wir leider nicht.“ Was will die Gemeinde einem neuen Arzt bieten? „Wir stellen die barrierefreien Räume zur Verfügung, würden einen Umbau finanzieren und verlangen drei Jahre lang für die Ordination keine Miete. Was sollen wir noch versprechen? Ich weiß es nicht“, ist der Bürgermeister am Ende seiner Weisheit.

Die „Landarztgarantie“, die das Land gegeben hat, sei laut Matzinger nicht einmal eine Notlösung: „Da müsste die Gemeinde auch die Sprechstundenhilfe bezahlen. Das tun die Kassenärzte aber selber. Da fehlt es am Gleichheitsgrundsatz. Wir können nicht alle Sprechstundenhilfen bezahlen.“

Archiv Gerald Matzinger bietet sogar eine mietfreie Ordination für drei Jahre.

Traurig sei für ihn auch, dass Ärztekammer und Apothekenkammer nicht an einem Strang ziehen würden. „Wir haben in Groß Siegharts eine Apotheke, die wir unbedingt erhalten wollen. Aber eine Ordination ohne eigene Hausapotheke ist nicht zu vermitteln, das sieht man ja. Fehlen die Ärzte, wird auch eine Apotheke nicht leicht überleben können“, erklärt Matzinger dieses „Teufelsrad“.

Auch die Abschaffung des Gemeindearztes sei eine „kontraproduktive Entscheidung“ gewesen. Ein Arzt hätte dadurch an eine Gemeinde besser gebunden werden können. Die nächstgelegene Ordination befindet sich in Ludweis: „Aber der hier tätige Arzt Andreas Gradwohl ist mit Patienten überfüllt und kann mit Sicherheit nicht die Groß Sieghartser übernehmen“, führt der Bürgermeister aus.

Er sieht als Alternative nur das Landesklinikum in Waidhofen. Übrigens: „Mir wurde geraten, bei den Spitalsärzten Werbung für die freien Ordinationen zu machen“, erzählt Matzinger. „Aber das ist wiederum kontraproduktiv, dort werden ja auch Ärzte gesucht. Da hat das System einen gewaltigen Haken.“

Matzinger resigniert schon fast: „Mehr als die Hosen runter zu lassen, um einen Arzt nach Groß Siegharts zu bringen, kann ich nicht.“