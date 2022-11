Vielfältige Werke aus der Schreibwerkstatt

Mit einem bunten Potpourri unterschiedlichster Texte unterhielten die Teilnehmer der Schreibwerkstatt der Volkshochschule die Besucher ihrer Lesung, zu der am 11. November in den Sitzungssaal des Schlosses geladen wurde.

„Es freut mich, dass zahlreiche Besucher zur Lesung gekommen sind“, begrüßte Volkshochschulleiter Johann Böhm die Gäste und verwies auf Fülle an Veranstaltungen an diesem Abend in Groß Siegharts. „Diese stellen offensichtlich keine Konkurrenz dar“, merkte er, sichtlich zufrieden mit der Zuhörerschaft, an.

Heiteres zum Lachen, Besinnliches zum Nachdenken und die Erinnerungen an wahre Begebenheiten boten dann einen unterhaltsamen und abwechslungsreichen Reigen an Beiträgen. Doch auch Fantasieerzählungen und erfundene Geschichten waren zu hören. Beinahe könnte man auch eine psychologische Aufarbeitung hinter mancher Geschichte vermuten, wenn es um Peinlichkeiten im Leben einer Frau, schlechte Englischkenntnisse eines Weltenbummlers oder die Sammelleidenschaft geht. Für die musikalische Umrahmung sorgte eine junge Groß Sieghartser Formation, die sich „Back in Black“ nennt.

Die Lesung wird seit Jahren als Benefizveranstaltung organisiert. Die freien Spenden, die eingenommen werden, gehen dabei zur Gänze an das Tierheim Schlosser in Gastern. „Wir sind dankbar für jede Unterstützung“, dankte Erwin Schlosser bei der Übergabe.

Anmeldung für nächstes Semester schon möglich

Die Schreibwerkstatt wird bereits seit mehreren Jahren von Katalin Darthe geleitet. Die Treffen finden 14-tägig statt. Texte werden zu vorgegebenen Themen verfasst, anschließend in der Gruppe vorgelesen und besprochen. Hierbei steht vor allem der Spaß am Schreiben im Vordergrund. Perfektionieren können die Teilnehmer ihre Texte — wenn sie das wollen — zu Hause. Start für die nächste Schreibwerkstatt ist im Februar 2023. Anmeldungen werden bereits am Stadtamt Groß Siegharts, 02846/2371, entgegengenommen.

