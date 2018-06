Von Mittelalterfest genervt: Schüsse aus Luftgewehr .

Weil ihn ein Mittelalterfest im Stadtpark gestört hat, hat ein 24-Jähriger am Sonntagnachmittag in Groß-Siegharts (Bezirk Waidhofen an der Thaya) zum Luftdruckgewehr gegriffen und auf ein Verkaufszelt gefeuert.