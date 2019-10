Die ersten Computer kamen in Vösendorf, einer seiner vielen Dienstorte, auf. Nach seiner Rückkehr ins Waldviertel schulte er viele seiner Kollegen ein. Dangl war Polizeikommanden in Groß Siegharts und zuletzt Stellvertreter in Waidhofen.

Der 65-Jährige ist seit fünf Jahren im Ruhestand – und ein „Vereinsmeier“, wie er sagt. Er ist Reservist bei der Feuerwehr, engagiert sich beim Kameradschaftsbund, singt und musiziert. „Fad ist mir ned geworden, in der Pension“, lächelt er. Fast hätte er im NÖN-Gespräch auf sein größtes Hobby vergessen: Er kocht leidenschaftlich gern und ab und an auch für bis zu 80 Leute.