Waidmannsheil: Jäger feierten Erntedank

Den schönen, fülligen Klang der Jagdhörner konnte man am Sonntag in der Stadtpfarrkirche vernehmen. Die festliche Hubertusmesse wurde von den Hegeringen Groß Siegharts und Thayatal Raabs mitgestaltet, die musikalische Umrahmung erfolgte durch das Jagdhorn-Ensemble. Josef Stoppel, Mitglied der Jagdhorngruppe, hatte eigens ein Stück für Jagdhörner komponiert, das während der Messe dargeboten wurde. Die Hubertusmesse wird jedes Jahr rund um den 3. November zum Gedächtnis des heiligen Hubertus von Lüttich, dem Schutzpatron der Jagd, abgehalten. In seiner Predigt würdigte Pfarrer Peter Budrewicz die Tätigkeiten der Jagdgesellschaft: „Jäger sind auch Heger und Pfleger des Wildstandes und somit der Landschaft.“

Bezirksjägermeister Albin Haidl legte dar, dass es seit den Anfängen der Menschheit auch die Jagd gibt. Zu den vielen Aufgaben der Jäger zähle auch, einen gesunden, artenreichen Wildstand zu erhalten. Das Schwarzwild verursache große Schäden in den landwirtschaftlichen Kulturen, vor allem im Grünland und in Wiesengebieten. Es sei wichtig, dass Jäger und Landwirte kooperieren. Der Landwirt bewirtschaftet das Feld, der Jäger das Wild. Über die jagdliche Situation im abgelaufenen Jahr berichtete Haidl, dass die Jagd unfallfrei verlaufen sei. Durch den Käferbefall, die notwendige Fällung von Bäumen, den darauffolgenden Jung-Aufwuchs und das wuchernde Unkraut sei die Bejagung in diesen Bereichen schwierig, da das Wild kaum zu sehen sei. Ob die Soll-Abschusszahl von 1.000 Stück Schwarzwild erreicht werden kann, sei fraglich, bis dato sind 700 Stück erlegt worden. Haidl wies weiters darauf hin, dass Fleisch von Rehen und Schwarzwild bei den Jägern zu erwerben sei.

Waidmannsheil wünschte Pfarrer Budrewicz allen Jägern, Katharina Bartl war die einzige Frau in der Jägergruppe.

