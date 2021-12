Weihnachtsfeier der Firma Test-Fuchs: Virtuell gefeiert

Die aktuelle Corona-Situation bringt Distanz, der persönliche Kontakt unter Kollegen ist auf das Notwendigste beschränkt. Die meisten Betriebe haben daher auch 2021 auf eine Weihnachtsfeier verzichtet.

Nicht so bei Test-Fuchs: Der gute Zusammenhalt wird hier „groß“ geschrieben. Gemeinsame Aktivitäten haben hier Tradition, allen voran gehören bei Test-Fuchs dazu das sogenannte „Gassl-Fest“ im Sommer und die Weihnachtsfeier im Winter. Die Firmen-Weihnachtsfeier 2021 ist daher nicht ausgefallen und wurde prompt virtuell durchgeführt, ganz nach dem Motto: „Digital, aber persönlich“. Wie kann das gelingen?

Dazu hat sich Test-Fuchs etwas Besonderes einfallen lassen, inklusive einer Überraschung für alle. Der Abend verlief ähnlich einem Weihnachts-Menü mit Ansprache, Aperitif, Vor- und Hauptspeise sowie Dessert. Zur Vorbereitung erhielten alle Mitarbeiter entweder ein traditionelles oder vegetarisches Menü aus regionaler Erzeugung in Groß-Siegharts sowie Getränke für alle Menü-Gänge. Die Speisen wurden knapp vor der Weihnachtsfeier abgeholt und frisch gehalten. Führungskräfte erhielten zudem eine Vorbereitung für die Gestaltung des individuellen Teils des Abends.

Gestartet wurde mit allen gemeinsam, neben den Mitarbeitern in Österreich waren auch Kollegen in Deutschland im Online-Meeting hinzugeschaltet.

Im virtuellen Raum wurde die Ansprache vom Firmeneigentümer Volker Fuchs kurzweilig gehalten. Der Gründerväter des Unternehmens wurde mit einer Minute Stille gedacht.

Als Dank Song für treue Mitarbeiter geschrieben

Dann kam die große Überraschung: angekündigt wurde ein Impulsvortrag zum Thema Zusammenarbeit durch eine Gastvortragende. Darauf hätte natürlich keiner an einem gemütlichen Weihnachtsabend gerade große Freude. Nach einer Minute zum Thema griff diese jedoch lachend zu Gitarre und Mikrophon: Vorgetragen wurde ein Song für Test-Fuchs Mitarbeiter – zur aller Erstaunen. Dabei wurde an alle Mitarbeiter Dank für ihre Treue und Einsatz ausgesprochen, in Waldviertler Mundart, „Ihr sats afoch guad!“ Gut gestimmt wurde dann im Anschluss daran im nächsten Team- bzw. Abteilungsmeeting auf den Abend angestoßen. Hier wurde gemeinsam gespeist und gespielt.

Die Geschäftsführer waren geladene Gäste bei allen Abteilungsmeetings und hatten zahlreiche Besuche zu absolvieren, wie auch sonst bei einer reellen Weihnachtsfeier üblich, wenn man von Tisch zu Tisch geht. Für alle, die zur fortgeschrittenen Stunde noch nicht zu müde waren, schuf die Test-Fuchs IT auch eigene Meeting-Räume wie z.B. Disco, Keller oder den Serverraum. Hier konnte man virtuell vorbeischauen und Kollegen treffen.