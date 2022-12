Weihnachtslesung: Satirisch in die stille Zeit

Wenn einen der weihnachtliche Wahnsinn einholt, dann kann man nur mit Satire antworten. Dieser Meinung ist Katharina Grabner-Hayden in ihrer kabarettistischen Weihnachtslesung „Oh, du fröhliche...!“. Pointiert und witzig beschrieb sie am Donnerstag auf Einladung der Volkshochschule und des BhWs im Vereinshaus Groß Siegharts die Herausforderungen, die die angeblich stillste Zeit des Jahres so bringt.

Versteckte Mutter-Tochter-Konflikte gehören genauso dazu wie das vielzitierte Mutterglück, das sich am Heiligen Abend als emotionale Hochschaubahn entpuppt. Ein Leben zwischen Küche, plärrenden Kindern und einer mörderisch-anhänglichen Verwandtschaft. Ebenso dabei sind die guten Adventvorsätze, bei denen man am Ergometer den vier Lebenskillern Alkohol, Nikotin, Übergewicht und Bewegungsmangel davonradeln möchte und letztendlich doch wieder scheitert.

Katharina Grabner-Hayden ist 1964 in Wien geboren und hat Sozial- und Wirtschaftswissenschaften studiert. Sie ist verheiratet, hat vier Kinder, lebt und arbeitet in Niederösterreich. Seit 1998 publiziert sie in Zeitschriften und Internet-Blogs. 2005 erschien ihr erster Roman, mittlerweile hat sie acht Bücher geschrieben, das neunte ist bereits in Arbeit.

„Ich bin multipel persönlichkeitsgestört“, verrät sie ihr Geheimnis. „Darin liegt aber der Erfolg meiner Bücher.“ Dabei spielt sie darauf an, dass sie als viertes Mädchen einer großbürgerlichen Wiener Familie zur Welt kam und sogleich auf den Namen Katharina Leopoldine getauft wurde, weil ein Junge erwartet wurde, und der schon dem Großvater versprochen wurde. „Man hatte mir die multiple Persönlichkeitsstörung sozusagen schon in die Wiege gelegt“, meint sie.

Ergänzt wurde die Lesung von dem großartigen Klarinetten-Quartett „Rosarot und Himmelblau“ mit Miriam Schiestl, Peter Schubert, Sonja Burchhart und dem lokalen Musikschulleiter Stefan Weikertschläger. Die vier Profimusiker zauberten mit ihren Instrumenten wunderbare Klänge und sorgten damit für einen exzellenten Hörgenuss.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.