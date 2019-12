GROSS SIEGHARTS Der Kanalbau und die Wasserleitungs-Sanierung in Loibes sind eines der größten Vorhaben der Stadtgemeinde Groß Siegharts im kommenden Jahr.

Konkret soll der bestehende Regenwasserkanal saniert und ein Schmutzwasserkanal errichtet werden. Außerdem sollen Wasserleitungen ausgewechselt und eine Kleinkläranlage errichtet werden.

Laut Kostenschätzung der Kanzlei Micheljak und Partner soll die Kläranlage 139.000 Euro, die Schmutzwasserkanäle 357.000 Euro, die Sanierung der Regenwasserstränge 243.000 Euro und der Tausch der Wasserleitungen 181.000 Euro kosten, woraus sich 920.000 Euro an reinen Baukosten ergeben.

Zuzüglich Baunebenkosten und einer Reserve für Unvorhergesehenes ergeben sich voraussichtliche Investitionskosten von 1,17 Millionen Euro. Im Haushaltsvoranschlag für 2020, der in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch einstimmig beschlossen wurde, sind entsprechende Mittel vorgesehen.

Bei den Planungskosten konnte die Stadtgemeinde noch einen Nachlass von sechs Prozent ausverhandeln, da durch die Kanzlei Micheljak zeitgleich weitere Projekte wie die Kläranlage und der Leitungskataster abgewickelt werden und sich daraus Synergieeffekte ergeben. Somit reduzierte sich das Honorarangebot von 157.126 auf 147.698 Euro.

Leasing für Stadtsaal läuft Ende Februar aus

Ein weiteres wichtiges Vorhaben ist der Neubau der Krabbelstube, die mit 280.000 Euro veranschlagt ist und durch eine Landesförderung in gleicher Höhe finanziert werden soll. Wie in der NÖN berichtet, werden die Räume im Technologie- und Bildungszentrum (TBZ), in denen die Krabbelstube derzeit untergebracht ist, für eine Arztordination benötigt.

Auch die Firma Intensa, die bereit im TBZ Büroräume und Werkstätten angemietet hat, zeigt Interesse an weiteren Räumlichkeiten. Intensa will will ab Jänner die ebenerdige Garage samt Nebenräumen zwischen der Intensa-Werkstatt und der Facharztpraxis von Andreas Hauer anmieten. Weiters will Intensa drei Räume im ersten Stock anmieten, die derzeit von der Firma Test-Fuchs und dem Bezirksfeuerwehrkommando genutzt werden. Außerdem will die Firma auf den kirchenseitig gelegenen Dachflächen eine Photovoltaik-Anlage anbringen.

Der Gemeinderat genehmigte die Anmietung der Garage samt Nebenräumen zum Preis von 1,32 Euro/m und räumte Intensa eine Option auf die drei Büroräume ein. Auch die Photovoltaikanlage darf errichtet werden.

Im Jahr 2020 endet auch das Immobilien-Leasing für den Stadtsaal mit der GZ-Finanz Leasing GmbH. Der Stadtsaal kann mit 29. Februar 2020 von der Stadtgemeinde um 178.065 Euro zurückgekauft werden. Der Gemeinderat genehmigte dies einstimmig.