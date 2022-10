World Skills: Erfolg für das Mechatroniker-Team Austria

Erfolgs erlebnis für das „Team Austria“ bei den aktuell stattfindenden Berufsweltmeisterschaften WorldSkills: Gregor und Jakob Litschauer holten im Teambewerb Mechatronik eine „Medallion for Excellence“. Die Auszeichnung wird für besonders herausragende Leistungen vergeben – im Gesamtklassement landten die beiden Niederösterreicher auf dem elften Rang von insgesamt 25 angetretenen Teams. „Die internationale Konkurrenz war extrem stark – das haben wir von Anfang an gewusst. Dass es nun trotzdem zu einer „Medallion for Excellence“ gereicht hat, ist für uns ein sehr schöner Erfolg“, freut sich Gregor Litschauer.

Für Cousin Jakob Litschauer – beide arbeiten bei Test Fuchs in Groß-Siegharts – ist diese Auszeichnung der Lohn einer langen und harten Vorbereitung: „Wir haben uns monatelang gezielt auf diesen Wettbewerb vorbereitet und haben uns von der Verlegung von Shanghai nach Stuttgart nicht verunsichern lassen. Die ‚Medallion for Excellence‘ ist ein toller Lohn für unser hartes Training. Das ist ein super Abschluss für uns.“

Gold holte sich das Team aus Japan, Silber ging an Chinesisch Taipeh, Bronze holte sich die Schweiz.

„Wir gratulieren Gregor und Jakob Litschauer ganz herzlich zu diesem Erfolg, freuen uns und sind sehr stolz! In diesem Spitzenfeld unter den weltbesten Fachkräften eine ,Medallion for Excellence‘ zu holen, ist eine Leistung, die gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Ihr habt dem Druck standgehalten und euch für euren Einsatz, eure Leidenschaft und Disziplin belohnt. Ihr seid die besten Botschafter für den Wirtschaftsstandort Österreich“, sagte Mariana Kühnel, stellvertretende Generalsekretärin der Wirtschaftskammer Österreich.

