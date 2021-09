Fast zwei Jahre nach dem Konkurs von Max Breuer als Betreiber des Gasthauses „Zum Max“ wird nun wieder Leben in dem bekannten Groß Sieghartser Lokal einkehren: René Lebersorger und seine Lebensgefährtin Tanja Schwaiger übernehmen als Pächter das Wirtshaus und eröffnen es am 2. November.

Das Gebäude war im April 2020 von Johannes Kößner gekauft worden. Seitdem suchte er nach einem geeigneten Pächter, doch es fand sich kein passender Kandidat. Bürgermeister Ulrich Achleitner (ÖVP) und Kößner waren an Lebersorger herangetreten mit der Bitte, sich das Lokal doch einmal unverbindlich anzuschauen.

Lokal in sehr gutem Zustand

„Als wir dann gesehen haben, in welch gutem Zustand das Gasthaus ist, haben wir gesagt, wir probieren es“, erzählt Lebersorger. Neben dem Zustand der Einrichtung war auch die geschrumpfte Lokalgröße ein Faktor – Kößner hatte im Obergeschoss, wo sich früher der Saal befand, Wohnungen eingerichtet. „Für uns war wichtig, dass wir das Lokal zu zweit betreiben können. Ich stehe in der Küche, meine Frau ist an der Schank und im Service, mit Unterstützung durch eine weitere Mitarbeiterin. Mein Sohn wird außerdem in der Küche mithelfen“, erklärt Lebersorger. Er und seine Lebensgefährtin arbeiteten zuletzt im Landgasthof Streicher – er als Küchenchef, sie im Service. Zuvor war Lebersorger im Öhlknechthof und über 20 Jahre lang in Kärnten tätig. Auch mit dem Formel-1-Zirkus war er für Do&Co unterwegs und sammelte dabei wertvolle Erfahrungen.

Am Lokal selbst wollen die beiden wenig ändern – im Wesentlichen wird nur der Name von „Gasthaus zum Max“ auf „Gasthaus zum René“ ausgebessert. Im Schankbereich soll eine durchgehende Theke eingerichtet werden, die neben der Schank befindliche Ecke soll als Feuerwehr-Stammtisch mit alten Feuerwehr-Fotos und Utensilien gestaltet werden. Beim Essen wollen Lebersorger und Schwaiger auf einen Mix aus der üblichen regionalen Wirtshaus-Küche und einer Extra-Karte mit saisonalen Spezialitäten setzen. Auch ein Mittagsmenü ist geplant. Außerdem bieten die beiden auch Catering an.

Grüne Laterne

Eine weitere Besonderheit wird eine grüne Lampe auf der Säule bei der Parkplatz-Einfahrt sein. Diese zeigt an, ob das Wirtshaus auch außerhalb der normalen Öffnungszeiten geöffnet hat – etwa wegen einer Feier oder weil es sich so ergeben hat. „Dann weiß man auf einen Blick, ob es sich lohnt vorbeizuschauen“, sagt Lebersorger.