Kautzen: Stimmung wie bei Hauskonzert

„Gut gelaunt ins neue Jahr“ war das Motto des Neujahrskonzerts des Ensembles „Virtuhuss“ mit Gabriele und Rainer Huß (Violine und Tuba) sowie Miyuki Schüssler am Klavier. Der GMV Hilaria Kautzen konnte sich als Veranstalter über ein volles Jugendheim freuen. Die gemütliche und intime Atmosphäre des Raumes erzeugte die Stimmung eines Hauskonzertes bei Freunden. Während es draußen feucht und nebelig war, lauschte man am Sonntagnachmittag in der warmen Stube den virtuosen Klängen der Profimusiker.

Gespielt wurde klassische Musik von Josef Haydn, Bedřich Smetana und Emerich Kalman. Es waren auch Tangos, die Vico Torriani gesungen hat, oder der berühmte „Tango Por Una Cambeza“ von Carlos Gardel zu hören, der auch in Filmen wie „Der Duft der Frauen“ und „Schindlers Liste“ verwendet wurde. Mit „Mein kleiner grüner Kaktus“ stand auch ein Schlager aus den 1930er-Jahren auf dem Programm.

Gabriele Huß ist seit 2018 als Chorleiterin des GMV Hilaria mit Kautzen verbunden. Sie stammt aus einer Musikerfamilie, ihr Vater war Komponist, Musikwissenschaftler und Chorfachmann. In jungen Jahren spielte sie beim Kurorchester in Bad Ischl, kam dann an die Volksoper und danach zum Rundfunk-Symphonieorchester Wien. Dort lernte sie ihren Mann Rainer kennen. Zudem war sie jahrelang Konzertmeisterin im Znaimer Kammerorchester und in der Oper von Gars. Rainer Huß stammt ursprünglich aus Augsburg in Deutschland, die Stelle beim Rundfunk-Symphonieorchester brachte ihn nach Österreich. Gabriele und Rainer Huß spielen seit 26 Jahren als Duo.

Miyuki Schüssler ist eine langjährige Freundin von Gabriele Huß. Sie studierte in Tokio und Wien und ist Professorin für Liedbegleitung an der Musik universität Wien.

Die aufgeführten Musik stücke werden zumeist selbst für Geige und Tuba arrangiert, wobei einige zeitgenössische Komponisten auch schon Stücke speziell für das Duo geschrieben haben.

