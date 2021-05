Der Pilot des Segelflugzeugs vom Typ LS8 nahm an einem Segelflugwettbewerb in Tabor teil. Er steuerte sein Luftfahrzeug auf der Suche nach Thermik auf österreichisches Hoheitsgebiet. Zwischen Großau und Modsiedl verlor er weiter an Höhe, und entschloss sich, wie in solchen Fällen vorgesehen eine Außenlandung auf einem geeigneten Acker durchzuführen.

Der Pilot setzte sein Flugzeug nach einem flachen Landeanflug gefahrlos auf dem landwirtschaftlichen Grundstück auf. Das Segeflugzeug, das für solche Landungen ausgelegt ist, wurde nicht beschädigt. Es entstand lediglich ein geringer Flurschaden.

Der Pilot setzte sich mit dem Grundstückseigentümer ins Einvernehmen. Die Polizei Raabs meldete den Vorfall telefonisch an die Flugunfallstelle der Austro Control. Diese teilte mit, dass es sich bei einem Thermikverlust bei Segelflugzeugen nicht um einen Notlandung, sondern lediglich um eine Außenlandung handelt. Der Pilot wurde angewiesen, binnen 72 Stunden per Internet-Formular Meldung an die Austro Control zu erstatten.