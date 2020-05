Zum 75-Jahr-Jubiläum des Endes des Zweiten Weltkriegs wollte die Ortsbevölkerung von Großau (Gemeinde Raabs) ihr Kriegerdenkmal wieder in neuem Glanz erstrahlen lassen.

Gesagt, getan: Unter der Federführung von Daniela Strohmer, die sich schon seit Jahren um den Blumenschmuck und dessen Pflege beim Kriegerdenkmal kümmert, machten sich fünf Leute ans Werk – Daniela und Josef Strohmer, Herbert Müllner sowie Martha und Robert Silberbauer.

„Die Steinsäulen haben wir mit dem Hochdruckreiniger gesäubert, die Sträucher geschnitten und das Geländer abgeschliffen und neu gestrichen“, berichtet Ortsvorsteherin Martha Silberbauer. Alle Arbeiten – zusammengerechnet 45 bis 50 Stunden – erledigten die fünf engagierten Ortsbewohner selbst. Die Stadtgemeinde Raabs ersetzte die Materialkosten für den Lack.

Die Generalreinigung wirkte, vor allem das mühevolle Waschen in Handarbeit und mit dem Hochdruckreiniger, das einen Tag in Anspruch nahm, zahlte sich sichtlich aus.

Gold-Inschriften wären Fall für Profi

Was jetzt noch fehlen würde, wäre die Erneuerung der Inschriften. „Die gehören teilweise neu vergoldet. Das ist aber etwas, was wir nicht selber machen können, da muss ein Profi her, der weiß, was er tut. Und das kostet natürlich Geld“, sagt Silberbauer. Man werde sehen, ob sich hier in Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde Raabs eine Lösung finden lässt, um die Denkmal-Sanierung vollends abzuschließen.