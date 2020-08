Mehr Sicherheit auf fünf Kilometern Länge: Der Radweg Thayarunde wird im Bereich Großau bis Schaditz von der Landesstraße weg auf landwirtschaftliche Nebenwege und in Gilgenberg auf die alte Bahntrasse verlegt.

Das Baulos in Großau ist bereits ausgeschrieben und wird unter der Bauleitung der Agrarbezirksbehörde von Stefan Fritz abgewickelt. Diese Baumaßnahme ist einer der großen Schritte in Richtung mehr Sicherheit für die Radfahrer. Je mehr der Radweg auf Nebenwege verlegt werden kann, umso größer ist die zu erwartende Sicherheit.

„Vor allem die gute Zusammenarbeit mit den Landwirten möchten wir besonders hervorheben, da es in diesem Bereich gelungen ist, eine Flurbereinigung gleichzeitig mit der Radstreckenführung zu kombinieren, und das alles eigentlich in Rekordzeit“ freut sich Radweg-Manger Willi Erasmus.

Ansteigender Radverkehr erfordert mehr Sicherheit

Das Fenster für die Abwicklung ist nur kurz. Der Raabser Stadtrat Harald Kernstock führte die Gespräche vor Ort, und Willi Erasmus gab die Richtlinien für die Umsetzung der Radstrecke bekannt. Die stetig ansteigende Zahl an Radgästen bringt auch eine steigende Sicherheitsverantwortung für den Zukunftsraum Thayaland.

„Die Sicherheit der Radwegbenützer ist uns ein wichtiges Anliegen, und der Verein Zukunftsraum Thayaland wendet gemeinsam mit dem Land NÖ viele Ressourcen auf, um die gefährlichen Abschnitte zu entschärfen“ meint der Obmann der Kleinregion, Bundesrat Eduard Köck. Auf diesem Streckenabschnitt soll auch eine Raststelle in Großau errichtet werden.

Brücken-Tragwerk in Gilgenberg aufgesetzt

Ein weiterer Meilenstein wurde in der Vorwoche in Gilgenberg erreicht. Das Tragwerk wurde auf die ersten Brückenpfeiler aufgesetzt. Es wurde eine leichtwirkende, mit viel Sichtraum versehene Brückenkonstruktion geschaffen, dabei wurde die Durchfahrtshöhe um beinahe einen Meter erhöht. „Uns war es ein Anliegen, die Brücke sichtdurchlässig zu errichten. Mit den Bauarbeiten an der gleichgestalteten zweiten Brücke in Gilgenberg wird Mitte August begonnen“ betont Brückenmeister Josef Prinz. Auf diese Weise soll die Wegführung auch in Gilgenberg optimiert werden.

Zukunftsraum Der Raabser Stadtrat Harald Kernstock, Eduard Köck (Obmann Zukunftsraum Thayaland) und der Raabser Bürgermeister Rudolf Mayer vor dem geplanten Ausbau der Radstrecke Großau-Schaditz.

Nach den letzten Zählungen wächst die Zahl der Radgäste weiter kontinuierlich an. „Wir sind wirklich überrascht, wie gut sich heuer die Zahlen positiv entwickeln“, freut sich Köck.

Nicht zuletzt durch die gute Zusammenarbeit mit der Straßenbauabteilung Waidhofen sei es möglich, diese Verbesserungen umzusetzen.