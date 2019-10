Die chinesische Firma stellt Passagierflugzeuge für den chinesischen Markt her und wird in Zukunft auch Tragflächen und Rümpfe für den Airbus A320 fertigen. Das Testequipment für die Produktionsstätte der Airbus A320 Teile wird vom Groß Sieghartser Flugzeugindustriezulieferer Test-Fuchs kommen.

Der Groß Sieghartser Betrieb ist seit einigen Jahren mit seiner Niederlassung in Singapur im asiatischen Raum bekannt, und hat seit 2019 eine Niederlassung in Shanghai in China. „Dieser Auftrag ist eine Bestätigung für unsere verstärkten Aktivitäten am chinesischen Markt unterstützt durch unsere Niederlassung in Shanghai“ freut sich Volker Fuchs, Eigentümer der Test-Fuchs Gruppe.