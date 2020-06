Zehn neue Bauplätze wurde im Südosten der Ortschaft Jetzles aufgeschlossen. Die Nachfrage ist groß: Drei Baugründe wurden bereits verkauft.

Für die Aufschließung mit Kanal, Wasser, Beleuchtung und Straßenbau aber ohne endgültige Asphaltierung nahm die Marktgemeinde Vitis rund 190.000 Euro in die Hand. „Wir haben dort eine bestehende kleine Siedlung mit sechs Häusern, die jetzt mit zehn zusätzlichen Bauplätzen zu einer richtigen Siedlung erweitert wird“, erklärt Bürgermeisterin Anette Töpfl. Die Schaffung von Bauland ist ein wichtiger Faktor, der in den letzten Jahren dazu geführt hat, dass Vitis Zuwächse bei der Bevölkerungszahl verzeichnen konnte.

Vitis punktet mit zentraler Lage und Infrastruktur

„Bei uns siedeln sich einerseits junge Leute aus der Gemeinde an, andererseits haben wir aber auch Zuzug aus anderen Gemeinden, weil wir mit unserer zentralen Lage punkten können. Wenn beispielsweise einer in Schrems und der andere in Zwettl oder Waidhofen arbeitet, hat Vitis als Wohnort für beide Vorteile“, führt Töpfl aus. Dazu komme noch das Vorhandensein von Arbeitsplätzen und einer guten Infrastruktur.

Gerade in den Ortschaften sei die Nachfrage nach Bauland groß: „Man will, dass die Kinder im Ort bleiben und dort bauen können. In den letzten Jahren ist es uns immer gelungen, diesen Bedarf zu decken.“

Ein größeres Angebot an Baugründen gibt es derzeit neben Jetzles auch in Jaudling, Heinreichs und Warnungs, während in Vitis selbst nur mehr einige Gründe in der Feldgasse verfügbar sind. „Daher arbeiten wir schon daran, neues Bauland in Vitis zu planen, und sind in entsprechenden Verhandlungen mit Grundeigentümern“, kündigt die Bürgermeisterin an. Wo genau diese neuen Baugründe sein sollen, sei aufgrund der noch laufenden Gespräche noch nicht fix.