„Kabarett und Musik im Stadtpark“: Zwei Abende schon ausverkauft

Betroffen sind die Vorstellungen von Alex Kristan am 5. Juli und von Gery Seidl am 15. Juli. „Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich schon gehofft, dass der Kartenverkauf recht gut anlaufen wird, dass aber schon nach so kurzer Zeit zwei Veranstaltungen ausverkauft sind, das freut mich riesig“ sagt Veranstalter Andy Marek.

Aber nicht nur bei den beiden Kabarettisten sei der Zuspruch enorm, sondern eigentlich laufe der Kartenvorverkauf generell super und die Nachfrage sei sehr groß, fügt Marek hinzu.

Für die übrigen Vorstellungen sind noch Karten erhältlich. Details zum Programm gibt es unter www.andymarek.at.

