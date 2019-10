Er geht zielsicher an die Sache heran: „Ich habe mich als Kandidat aufstellen lassen, da ich weiß, dass ich das Zeug dazu habe, ich gerne Leute vertrete und mich Problemen stelle.“

Eine Baustelle, die er in Angriff nehmen möchte ist die Modernisierung der bereits in die Jahre gekommenen Computer der Schule. „Es ist sehr mühsam, die Klasse extra für ein kurzes Lernvideo verlassen zu müssen“, stellt Paul Kainz den Ernst der Lage dar. „Mir ist bewusst, dass dies alles andere als leicht umzusetzen ist, aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt“ führt er fort. Seiner Meinung nach müssen diverse Einsparungen anderweitig vorgenommen werden, um dieses Vorhaben umsetzen zu können.

Idee mit viel Anklang: WLAN für die Schule

Besonders großen Anklang hat sein Vorschlag, WLAN in der Schule einzuführen gefunden, wofür er sich jetzt tatkräftig einsetzt. Vor allem die Wiedereinführung des 2015 abgeschafften warmen Mittagsmenüs aufgrund der verpflichtenden Registrierkassenpflicht und den zu hohen Kosten ist dem neuen Schulsprecher ein großes Anliegen. „Wer möchte sich schon Woche für Woche mit einer warmen Leberkässemmel zufriedengeben? – Ich nicht“, stellt er klar und verrät gegenüber der NÖN, dass bereits Gespräche mit regionalen Wirten stattgefunden haben, um eine akzeptable Dauerlösung für das Problem zu finden.

Einen konkreten Partner gäbe es zwar noch nicht, aber der erste Schritt sei getan. Auch in Sachen Umweltschutz ist das Gymnasium nicht untätig und setzt bei den Schulshirts auf Bio und Fairtrade Baumwolle. Wenn er seinen Schritt dann einmal außerhalb des Gymnasiums setzt verbringt der 16-jährige seine Freizeit gerne mit sportlichen Aktivitäten. So etwa gehören Tennis und Volleyball zu seinen liebsten Freizeitbeschäftigungen, was ihn dazu bewegt hat, dem Schulvolleyballteam beizutreten. Später möchte er einmal Volkswirtschaft oder Geografie und Wirtschaftskunde gemeinsam mit Physik auf Lehramt studieren.