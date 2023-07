Zwei Feldbrände direkt hintereinander: Wehren verhinderten Schlimmeres

Der erste Einsatz betraf eine Feld in Schlader, wo der starke Wind das Feuer Richtung Wald trieb. In letzter Minute schafften es die eingesetzten Wehren mit 70 Feuerwehrleuten, 14 Fahrzeugen und mit Unterstützung durch zwei Landwirte mit wassergefüllten Vakuumfässern, das Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes, noch nicht abgeerntetes Feld und den Wald zu verhindern Drei Landwirte mit Grubbern bearbeiteten anschließend den Boden, und mit dem 16.000 Liter-Tankanhänger der FF Dobersberg wurde das Areal noch einmal geflutet, um letzte Glutnester zu löschen.

Pause gab es für die Feuerwehrleute jedoch keine. Der Einsatz in Schlader war schon fast beendet, als die Meldung über einen weiteren Feldbrand bei Pommersdorf eintraf. Alarmiert wurden die Feuerwehren Liebnitz, Waldreichs und Groß-Siegharts. Die in Schlader eingesetzten Tanklöschfahrzeuge fuhren direkt von Schlader nach Pommersdorf, tankten auf dem Weg noch Löschwasser auf nahmen dann die Brandbekämpfung in Pommersdorf auf. Wieder gelang es den Wehren, ein Übergreifen des Brandes auf weitere Felder zu verhindern.