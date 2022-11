Mit Countdown und rotem Knopf: Weihnachtsbeleuchtung eingeschaltet

Werbung

Davor war es aber in der gesamten Innenstadt ungewöhnlich finster. Alle Straßenlampen waren ausgeschaltet - technisch bedingt, weil die neue Beleuchtung an der Stromversorgung der Straßenbeleuchtung hängt und andernfalls schon vor dem Countdown erstrahlt wäre.

Durch diesen Umstand wirkte das Einschalten aber gleich noch spektakulärer. Bürgermeister Josef Ramharter, Vizebürgermeister Martin Litschauer, Pro Waidhofen-Obfrau Ulrike Ramharter und Bundesratsabgeordneter Eduard Köck nahmen vor einem eigens am Hauptplatz aufgestellten, überdimensionalen roten Knopf Aufstellung.

Die Volksschulkinder, die zuvor die Besucher schon mit einem Lied auf den Beginn des Advents eingestimmt hatten, zählten von zehn abwärts. Bei "Null" wurde der Knopf symbolisch gedrückt. Die neue Weihnachtsbeleuchtung erstrahlte gemeinsam mit den zuvor abgeschalteten Straßenlampen. Staunende Blicke überall in der Menge, sicher bei einigen auch Rätselraten, wie das denn mit dem Einschaltknopf wirklich funktioniert hatte.

Des Rätsels Lösung: Der Strom für die Innenstadt-Beleuchtung war an einem Schaltkasten abgestellt worden. Dort stand ein Techniker, der per Handy den Countdown hörte und bei Null den Strom einschaltete. Perfektes Timing machte den Rest.

Das Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung war auch der Startschuss für die nun jeden Freitag stattfindende "Adventzeit am Hauptplatz", die vom Verein Pro Waidhofen organisiert wird (die NÖN berichtete im Vorfeld). An vier Hütten wurde Punsch ausgeschenkt, die Kinder der Volksschule sorgten mit Gedichten und Liedern für Adventstimmung, für das leibliche Wohl war gesorgt.

Die ersten Rückmeldungen, die man in den Gesprächen an den Punschständen hörte, waren durchwegs positiv. Über 20 Jahre hatte die bisherige Waidhofner Weihnachtsbeleuchtung auf dem Buckel, immer wieder wurde sie als zu unscheinbar kritisiert. Mit rund 70.000 LED-Lichtpunkten, einem stimmigen Design und piffigen Elementen präsentiert sich die Waidhofner Innenstadt jetzt in einem neuen Glanz.

Dass sich alles bis zum Adventbeginn ausging, lag laut Bürgermeister Josef Ramharter an der optimalen Zusammenarbeit zwischen den Energiewerken Wels, welche die Montage durchführten, den Mitarbeitern der Gemeinde, der Verwaltung und nicht zuletzt auch den Hausbesitzern, die das Anbringen der Verspannungen für die über die Straße gespannten Elemente an ihren Häusern erlaubten. Bis zum Schluss wurde gearbeitet, noch zu Mittag sah man am Freitag die E-Werk-Mitarbeiter bei Montagearbeiten.

"Wir haben natürlich auf die Energieeffizienz geachtet. Sechs Wochen Beleuchtung kosten unter 500 Euro für den Strom", rechnete der Bürgermeister vor. Dies sei weniger als zuvor. Ein- und ausgeschaltet wird die Beleuchtung zusammen mit der Straßenbeleuchtung. "Wir haben im Vorfeld geprüft, ob eine separate Ansteuerung Sinn machen würde. Da wir dazu aber eigene Leitungen hätten verlegen müssen samt Technik zur Fernsteuerung haben wir das aber wieder verworfen. Der Aufwand stünde in keinem Verhältnis zur möglichen Verbrauchseinsparung, wenn wir die Beleuchtung in der Nacht ausschalten", erklärt Vizebürgermeister Martin Litschauer.

Dabei ist das Projekt "Neue Weihnachtsbeleuchtung" noch keineswegs abgeschlossen. Im kommenden Jahr sollen auch die Bahnhofstraße vom EKZ-Kreisverkehr und die Heidenreichsteiner Straße vom Foggy Mix bis zur Innenstadt mit neuer Beleuchtung ausgestattet werden.