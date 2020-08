„Better safe than sorry“ – unter diesem Motto agieren die Laientheaterbühnen in der Umgebung. Ausnahmslos wollen die Theatergruppen heuer kein Infektionsrisiko eingehen und sagen mit großem Bedauern alle Aufführungen bis auf weiteres ab.

Risiko momentan zu groß

Die Theatergruppe Windigsteig hätte zum klassischen Termin wie jedes Jahr ihr Herbsttheater aufführen wollen. In der Vorstandssitzung wurde einstimmig beschlossen, dass eine Aufführung erst wieder denkbar wäre, wenn ohne Risiko einer kurzfristigen Absage und ohne Hygienemaßnahmen wie gewohnt gespielt werden könne.

Obmann Günther Zlabinger meint, es komme im Moment schon allein aufgrund der Raumaufteilung nicht in Frage, da der Eingangsbereich und die Toilettenanlagen direkt nebeneinander lägen. Außerdem wären zu wenige WCs und Waschbecken vorhanden, um den Andrang in der Pause mit Sicherheitsabstand stemmen zu können.

Die Angst vor einer kurzfristigen Absage sei auch schlicht zu groß – es fließen schließlich sowohl finanzielle Mittel, wie beispielsweise die Druckkosten für die Plakate und Einladungen, als auch die Freizeit der Schauspieler in die Aufführungen. Für die Theatergruppe Windigsteig geht es vermutlich erst 2021 weiter.

Selbst das Freilufttheater wurde abgesagt

Auch die Theatergruppe Vitis hat für die nächste Zeit keine Aufführungen geplant. Letzte Woche wäre das Jugendtheater drei Mal bei einem Freilufttheater aufgetreten, was unter den jetzigen Richtlinien sogar leicht möglich gewesen wäre.

Da die Umstände im März, als die Proben eigentlichen begonnen hätten, nicht absehbar waren, hat auch der Vitiser Verein schweren Herzens beschlossen, abzusagen. Der Aufwand bei so hohem Risiko einer kurzfristigen Absage war einfach zu groß.

Im Herbst plant der Verein Workshops für die Theaterjugend in kleinen Gruppen, über Aufführungen wird jedoch frühestens 2021 nachgedacht. Für den Vitiser Verein würde es sogar in Frage kommen, nur die Hälfte der Sitzplätze zu besetzen und auch das Aufstellen von Desinfektionsspendern wäre nicht problematisch, jedoch wollen die Vereinsmitglieder abwarten, bis man keinen Mundschutz bis zum Sitzplatz mehr brauche.

Alle hoffen auf 2021

Auch die Obfrau der Laienspielgruppe Raabs, Helene Schimani, teilt diese Ansichten. In einer Besprechung mit den anderen Mitgliedern der Gruppe sagten die meisten Spieler, dass sie das Risiko mit dem traditionellen Herbsttermin nicht eingehen wollen. Die Gruppe kam zum gemeinsamen Schluss, dass eine Aufführung erst wieder im gewohnten Rahmen Sinn machen würde.

Die Verringerung der Sitzplätze wäre kein Problem, aber das Infektionsrisiko beim Buffet und an der Schank wäre einfach zu groß. Wie es in Zukunft weiter geh, ,steht noch in den Sternen, die Laienspielgruppe Raabs will jedoch so schnell wie möglich wieder auf die Bühne und hofft, dass es 2021 mit ihrer jährlichen Faschingssitzung weiter gehen kann.

Aufführung ausgerechnet am ersten Lockdown-Wochenende

Der Bildungs- und Geselligkeitsverein Ludweis musste dieses Jahr besonders schwer schlucken. Der Bunte Abend musste ausfallen und der gesamte Aufwand war umsonst: Der Lockdown wurde ausgerechnet an dem Wochenende, an dem die Aufführung stattgefunden hätte, beschlossen.

Die Vereinsmitglieder mussten ihre Generalprobe dafür nutzen, die Kulisse wegzuräumen. Es waren schon zahlreiche Karten reserviert und vorbezahlt, die Stücke waren einstudiert und perfektioniert und alles war bis ins kleinste Detail organisiert. Die Hoffnung, das Programm des Bunten Abends im nächsten Jahr nachholen zu können ist groß, jedoch wird erst im Jänner entschieden, wie es weiter geht.

Manche warten noch zu

Für den Kulturverein Aigen hätte im November ebenfalls die Saison begonnen. Auch ein Stück hätte man schon ausgesucht und gekauft, aber auch die Aigner wollen mit den Proben nicht anfangen, solange nicht wie gewohnt gespielt werden kann.