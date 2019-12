Ausgangspunkt war die Anzeige eines Pkw-Einbruchsdiebstahls im Bereich der Ortschaft Weinern. Bei einer anschließenden Streifenfahrt der Polizeiinspektion Groß Siegharts nahmen die Beamten einen PKW mit slowakischem Kennzeichen auf der Landesstraße L8055 wahr.

Der Lenker entzog sich einer Anhaltung und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit. Während der

Verfolgung hielt das verdächtige Fahrzeug plötzlich an, und zwei vermutliche Täter flüchteten in ein angrenzendes Waldstück. Die Polizisten setzten die Verfolgung zu Fuß fort.

Es bestand dringender Tatverdacht zu dem Pwk-Einbruch in Weinern sowie einem vorangegangenen Dieseldiebstahl in Vitis sowie weiteren Autoeinbrüchen in mehreren Bezirken. Die mehrstündige Suche bzw. Fahndung der Außendienststreifen des Bezirks Waidhofen wurde von weiteren Streifen aus den Bezirken Horn und Gmünd sowie mehreren Diensthundestreifen aus Niederösterreich

unterstützt, wobei auch ein Wärmebildbus zum Einsatz kam.

Gegen 22:45 Uhr konnten ein Täter in einem Gutsgebäude in Weinern und in weiterer Folge ein

weiterer Verdächtiger auf der L55 bei Raabs, beide tschechische Staatsbürger, von den Einsatzkräften angehalten und festgenommen werden. Die Ermittlungen laufen.