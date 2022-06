Saugerkuppeln: Pokal für FF Matzles

„Brandobjekt geradeaus, Wasserentnahmestelle der Bach, Verteiler nach 2 B-Längen, …“, so lautete das Startkommando des Gruppenkommandanten beim 9. Saugerkuppeln mit einer Bronze-, Silber- und Gesamtwertung der Freiwilligen Feuerwehr Großgerharts am 4. Juni.

Insgesamt stellten sich neun Gruppen dieser Herausforderung und zeigten ihr Können vor den kritischen Augen der Bewerter Oswald Sprinzl und Erich Lebersorger. Die Wettbewerbsgruppen versuchten nach dem Startkommando einen Löschangriff so schnell und fehlerfrei wie möglich zu absolvieren, damit im Ernstfall rasch eine Wasserversorgung aufgebaut werden kann. Kommandant Martin Handl hob einen weiteren positiven Aspekt der Kuppelbewerbe hervor: „Viele meiner Kameraden sind über das Bewerbswesen auch in Feuerwehrkommandofunktionen hineingewachsen und wissen was es heißt, Verantwortung zu übernehmen.“

Tagesbestzeit für Feuerwehr Waldenstein

Die Freiwillige Feuerwehr Waldenstein bewies bei der Bronzewertung mit einer Tagesbestzeit von 21,37 Sekunden, dass alle Handgriffe fehlerfrei sitzen. „Es ist schön zu sehen, dass wir mit der Teilnahme der Bewerbsgruppe Waldenstein (Gmünd) sogar bezirksübergreifend aufgestellt sind“, betonte Martin Handl. Mit einer Zeit von 23,01 Sekunden in Silber und 23,07 Sekunden in Bronze sicherte sich die Wettkampfgruppe Matzles den Wanderpokal, da sie in Summe die beste Gesamtzeit aus beiden Bewerben vorweisen konnten. Eine souveräne Leistung zeigten auch Brunn 1 und 2 mit dem 2. und 3. Platz in der Wertungskategorie Silber. Der 3. Stockerlplatz in der Wertung Bronze ging an die Bewerbsgruppe Altwaidhofen.

„Die fehlende Übung in den letzten beiden Jahren macht sich sehr wohl an den Zeiten bemerkbar, ich bin aber sicher, dass wir das Niveau vor Corona bald wieder erreichen werden“, zeigte sich Kommandant Martin Handl zuversichtlich und übergab im Anschluss die Pokale an die Siegergruppen.

