Ein Großprojekt steht der Marktgemeinde Vitis in den kommenden vier Jahren ins Haus: Die Volks- und Mittelschule wird um rund 7,5 Millionen Euro umfassend saniert und modernisiert.

„Die Schulsanierung ist dringend nötig, es ist vieles kaputt, angefangen bei den Fenstern bis zu den Leitungen. In den vergangenen Jahren haben wir zwar immer wieder einzelne Maßnahmen gesetzt, unter anderem eine Dämmung der Dachgeschoßdecke, aber eine umfassende Sanierung des Gebäudes haben wir bisher nicht durchgeführt“, fasst Töpfl die Ausgangslage zusammen.

Erste Auftrags-Tranche umfasst 4,15 Millionen Euro. I n einer eigens einberufenen Gemeinderatssitzung wurde in der Vorwoche eine Reihe an Aufträgen im Gesamtvolumen von rund 4,15 Millionen Euro vergeben.

Das Projekt ist auf vier Etappen angelegt. Heuer geht es los mit dem Tausch der Fenster. „Das ist ein großer Brocken, es sind 183 Fenster in der Volks- und Mittelschule zu tauschen“, sagt Bürgermeisterin Anette Töpfl (ÖVP). Außerdem stehen Innenputz-Arbeiten bei den Fensteranschlüsssen, der Tausch der Außentüren und die Neu deckung des Daches samt Spenglerarbeiten am Programm.

2022: Haustechnik wird erneuert . Im Jahr 2022 rückt die Haustechnik in den Fokus. Die Vergabe der Aufträge für Heizung, Elektro- und Sanitäranlagen wird noch heuer im Herbst erfolgen. Die zweite Bauetappe umfasst die Umbauten im Innenbereich, allen voran eine Neugestaltung der WC-Anlagen. „Wir haben hier unter anderem das Problem, dass wir viel zu viel Platz für das Knaben-WC haben. Wir wollen den verfügbaren Platz durch eine Umgestaltung künftig besser nutzen“, erklärt Töpfl.

2023: Generalsanierung im Innenbereich. 2023 soll die Generalsanierung der Schule im Innenbereich in Angriff genommen werden. Der Deckenaufbau, die Bodenbeläge und Türen werden erneuert, die Fassade erhält einen Vollwärmeschutz. Auch die Außenanlagen und der Innenhof werden neu gestaltet werden.

2024: Turnsaal wird generalsaniert. 2024 wird dann die Generalsanierung des Turnsaals in Angriff genommen, samt Nassräumen. Die Arbeiten sollen auch während des Schulbetriebs durchgeführt werden.

„Wir haben im Haus genügend Klassenräume zum Ausweichen zur Verfügung, wenn einmal ein Raum für ein paar Wochen nicht benutzt werden kann. Wir werden daher auch kein Ausweichquartier brauchen“, ist Töpfl zuversichtlich.

Im Zuge der Gemeinderatssitzung zur Auftragsvergabe der Bauarbeiten wurde auch entschieden, eventuell eine Photovoltaikanlage auf dem Schuldach anzubringen. „Wir haben beschlossen, entsprechende Kostenvoranschläge einzuholen“, berichtet Töpfl.

Lüftungsanlagen für Klassen und Garderobe . Ebenso entschied man im Gemeinderat, die Klassenräume und die künftige Zentralgarderobe, welche die getrennten Garderoben ersetzen soll, mit Lüftungsgeräten auszustatten. Hier hat man sich an der polytechnischen Schule in Waidhofen orientiert, welche im Zuge ihrer Modernisierung ebenfalls solche Geräte installiert hat. Dadurch soll der Luftaustausch in den Klassen ohne offene Fenster gewährleistet werden. Die verbrauchte Luft wird abgesaugt und erwärmte Luft von außen zugeführt, sodass es zu keinem Auftreten von kalter Zugluft kommt.