Grünes Licht für Grundverkauf in Waidhofen

Zwei Grundstücksverkäufe für die Zufahrt zur geplanten Erweiterung des Einkaufszentrums Thayapark, ein im Raum stehender Ankauf von Grundstücken in Hollenbach für die Wasserversorgung und ein Baugrundverkauf – in der Gemeinderatssitzung am 2. März wurden einige wichtige Grundstücksangelegenheiten geregelt.

Im Betriebsgebiet Nord-West wollen Einkaufszentrums-Betreiber Reinhold Frasl und das Raiffeisen-Lagerhaus Waidhofen zwei Grundstücke mit einer Gesamtfläche von knapp 6.700 Quadratmetern kaufen. Es handelt sich dabei um die ehemaligen Willinger-Gründe, die unter anderem für die Zufahrt zum geplanten Erweiterungsteil des Einkaufszentrums beim Lagerhaus-Baumarkt benötigt werden. Erstmals besprochen wurde der Verkauf schon im Dezember 2019, nun gab der Gemeinderat grünes Licht: Die Flächen werden um 25 Euro pro Quadratmeter veräußert.

Grundankauf nur bei positiver Probebohrung

In Hollenbach steht der Ankauf zweier Grundstücke am ehemaligen Golfplatz durch die Stadtgemeinde im Raum. „Wir nehmen an, dass wir dort Trinkwasser zur Verbesserung der Wasserversorgung fördern können“, erklärt Bürgermeister Josef Ramharter (ÖVP). Als Kaufpreis wurde für das größere der beiden Grundstücke (3.441 Quadratmeter) zwei Euro pro Quadratmeter, für das kleinere 4,50 Euro pro Quadratmeter vereinbart. Gekauft werden die Gründe jedoch nur dann, wenn sich bei noch durchzuführenden Probebohrungen eine Fördermenge von mindestens fünf Litern pro Sekunde bzw. 300 Kubikmetern pro Tag ergibt. 21.133 Euro müsste die Stadtgemeinde dann für die Flächen zahlen.

Ebenfalls noch in der Luft hängt der Verkauf eines zehn mal 65 Meter großen Grünlandstreifens in Waidhofen an die Familie Manz, die dort eine Zufahrt zu ihrem Grundstück errichten möchte. Die Stadtgemeinde will neun Euro pro Quadratmeter, Manz möchte jedoch laut ersten Verhandlungen nur sechs Euro bezahlen. Der Gemeinderat genehmigte den Verkauf unter der Bedingung, dass der Preis bei neun Euro bleibt. „Wir haben klar festgelegte Grundstückspreise in unserer Gemeinde, die für alle gelten. Daher bleibt es bei neun Euro“, stellt Ramharter klar.

FPÖ-Kritik an Bauland-Strategie

Genehmigt wurde auch der Verkauf eines 788 Quadratmeter großen Baugrundes um 31.126 Euro an Georg Korn in der Heli-Dungler-Siedlung. Es ist der dritte von insgesamt 16 Baugründen, der damit verkauft wurde.

Zu wenig für die FPÖ. „In zwei Jahren drei Bauplätze zu verkaufen ist nichts, worauf man stolz sein kann. Warum hat sich die ÖVP auf dieses Projekt auf Kosten der Heimatsleitn eingelassen?“, wetterte FPÖ-Gemeinderat Anton Pany. Der Verkauf erfolgte dennoch einstimmig.

Abgeändert wurden die Vertragsmodalitäten für den im Vorjahr an die Babu Hotel GmbH verkauften Grund im Betriebsgebiet Nord-West. Wie in der NÖN berichtet soll dort ein Motel errichtet werden. Ursprünglich war im Vertrag vereinbart, dass bis 28. Februar 2022 alle behördlichen Genehmigungen für das Projekt vorliegen müssen.

Aufgrund der komplexen Rechtslage – wegen der Widmung als Betriebsgebiet darf dort nur ein Motel und kein Hotel errichtet werden – kam es zu Verzögerungen, weshalb die Firma um Fristverlängerung bis 31. Dezember 2023 und eine Ratenzahlung für die Aufschließungsabgaben und Interessentenbeiträge ansuchte. Beides wurde vom Gemeinderat genehmigt.

