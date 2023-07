Am Bahnhofsareal: Waidhofen plant neues Heim für „Zwutschgerl“

VIel vor hat die Stadtgemeinde Waidhofen mit dem Bahnhofsareal, das sie kürzlich um rund 185.000 Euro von den „Niederösterreich Bahnen“ (vormals NÖVOG) erwarb.

Ursprünglich war das knapp 6.300 Quadratmeter große Areal, welches den Bahnhof samt einem derzeit als Garten genutzten Grundstück umfasst, vom Zukunftsraum Thayaland gepachtet. In dem mit der damaligen NÖVOG abgeschlossenen Vertrag war eine Kaufoption vereinbart, wobei bisher geleistetet Pachtzahlungen auf den Preis angerechnet werden sollen. Die Stadtgemeinde Waidhofen übernahm den Vertrag vom Zukunftsraum und zog die Kaufoption, wobei die Gemeinde dem Zukunftsraum die bisher rund 30.000 Euro Pacht ersetzt, da das Areal ja in den Besitz der Stadtgemeinde Waidhofen übergeht. Insgesamt 215.680 Euro kostete also der Kauf.

Der Hauptgrund für den Erwerb des Areals war die Fläche südlich des Bahnhofgebäudes, welche für die Errichtung einer Kleinstkinder-Tagesbetreuungseinrichtung verwendet werden soll. „Derzeit sind die ,Waidhofner Zwutschgerl' beim Krankenhaus eingemietet. Der Mietvertrag wäre eigentlich schon Ende 2023 ausgelaufen, uns wurde aber signalisiert, dass eine Verlängerung um ein Jahr möglich wäre. Die Einrichtung betreut derzeit 18 Kinder in einer Gruppe und platzt damit buchstäblich aus allen Nähten“, fasst Bürgermeister Josef Ramharter (ÖVP) die Lage zusammen.

Es sei dringend Handlungsbedarf gegeben, und das Bahnhofareal biete sich durch seine ruhige Lage abseits des Durchzugsverkehrs und mit ausreichend Parkmöglichkeiten förmlich für eine Kinderbetreuungseinrichtung an. „Das Gebäude soll direkt hinter den südlich des Bahnhofsgebäudes stehenden Linden – diese bleiben stehen – errichtet werden. Es wird 294 Quadratmeter Nutzfläche aufweisen und zwei Gruppen mit insgesamt 30 Kindern ab einem Jahr Platz bieten“, führt Ramharter aus.

Bürgermeister Josef Ramharter auf dem Grundstück für die Betreuungseinrichtung. Foto: Michael Schwab

Geplant sei, mit der Nachbargemeinde Waidhofen-Land zu kooperieren, es habe diesbezüglich schon ein erstes Gespräch mit Bürgermeister Christian Drucker gegeben. Sollte Bedarf nach einer noch größeren Kapazität bestehen, könnte das eingeschoßige Gebäude zu einem späteren Zeitpunkt aufgestockt werden: „Dafür ist es baulich ausgelegt“, erklärt Ramharter.

Bahnhofsgebäude soll saniert werden

Südlich hinter dem Gebäude stehen 670 Quadratmeter Gartenfläche zur Verfügung, die entsprechend hergerichtet werden soll. Nach einer ersten Kostenschätzung wird die Errichtung der Betreuungseinrichtung rund 1,5 Millionen Euro – abzüglich Förderungen – kosten.

Mit diesem Vorhaben ist es jedoch noch nicht getan. „Wir wollen das gesamte Areal inklusive des Bahnhofgebäudes herrichten und attraktivieren. Dazu gehört eine Sanierung des Gebäudes, die Einrichtung einer Labstation und einer Reparaturstation, um den Bahnhof als Radweg-Einstiegsstelle attraktiver zu gestalten“, kündigt Ramharter an.

Er hofft, dass bei einer stärkeren Nutzung des Areals auch die derzeit leider immer wieder auftretenden Vandalenakte zurückgehen. Was genau mit dem Bahnhofgebäude geschehen soll – abseits einer dringend nötigen Fassaden-Sanierung – ist noch nicht in Stein gemeißelt. „Es gibt einige Ideen, wie wir es sinnvoll nutzen können, aber es ist noch zu früh, um darüber im Detail sprechen zu können“, bittet der Bürgermeister um Geduld.