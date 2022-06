Bauland in Waidhofen/Thaya-Land ist gefragt

Werbung

Sprichwörtlich wie die warmen Semmeln gehen die Bauplätze in der Gemeinde Waidhofen-Land weg. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates wurden drei der neu geschaffenen Bauplätze in Vestenpoppen verkauft.

Preis mit 21 Euro pro Quadratmeter festgelegt

Der Bauplatzpreis war in der vorhergehenden Sitzung mit 21 Euro pro Quadratmeter festgelegt worden. Stefan Scheidl und Michéle Kuttner, Patrick Binder und Natalie Überreiter sowie Johannes Schauer und Jasmin Fasching erwarben die nebeneinanderliegenden Parzellen 282/5, 282/6 und 282/7, die jeweils etwas mehr als 1.000 Quadratmeter groß sind. Durch diese Grundverkäufe ist bereits wieder die Hälfte des neu geschaffenen Baulands verkauft.

In der selben Sitzung beschloss der Gemeinderat, die beiden Buswartehäuser entlang der B36 in Kainraths und Götz weis zu sanieren. Diese Arbeiten werden von der Firma Müllner aus Waidhofen um 7.554 Euro durchgeführt.

Gesamtpaket

