Feuerwehr Jaudling lud zur Halloween-Party .

Die Halloweenparty der FF Jaudling stand am Samstag wieder am Programm. Schon am Nachmittag feierten die Kinder mit jeder Menge spiele und Tänze. Als Abschluss ging es bei einer Gruselwanderung rund um die Ortschaft mit einigen schaurigen Überraschungen.