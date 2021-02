Fast schon ungewohnt kalt ist der heurige Winter im Waldviertel. Auch wenn sich Plus- und Minusgrade teilweise im Wochentakt abwechseln, ist es doch um einiges kälter als im Winter 2019/20, der sogar als zweitwärmster in der Messgeschichte gilt. Von einem strengen Winter kann man trotzdem nur schwer sprechen, erst recht, wenn man ein wenig in die Vergangenheit schaut.

Günter Antony kennt Waldviertler Wettergeschichte von vor über 100 Jahren. privat

Der Waidhofner Wetterfrosch Günter Antony beschäftigte sich bei der Recherche für sein Buch „Waldviertler Wetterkapriolen und Wintersportarten 1900 - 2014“ ausgiebig mit den meteorologischen Daten der Region und stieß dabei auf Zahlen, die aus heutiger Sicht fast schon unvorstellbar sind. Wer hätte zum Beispiel gedacht, dass Zwettl den österreichweiten Rekord für die tiefste je gemessene Temperatur in einem bewohnten Gebiet hält? Fast auf den Tag genau vor 92 Jahren wurde diese Messung gemacht. „Am 11. Februar 1929 zeigte ein Thermometer in Zwettl -36 Grad an“, erzählt Antony. Überhaupt gilt der Winter 1928/29 als einer der kältesten des Jahrhunderts. „Drei Wochen lang hatte es durchgehend um die -30 Grad. Heutzutage weiß man gar nicht mehr, wie sich solche Temperaturen überhaupt anfühlen.“ Seine Informationen hat Antony aus den Schulchroniken, die er in langer Recherche durcharbeitete.

Auch in Waidhofen wurden an einem Tag -32 Grad gemessen. „Infolgedessen musste das Schulhaus durchgehend geheizt werden, um das Einfrieren der Wasserleitungen und der Zentralheizung zu verhindern“, schildert Antony. Aufgrund des daraus entstandenen Kohlemangels wurde der Unterricht sogar zeitweise eingestellt. Wenn dann doch Unterricht war, kletterten die Temperaturen in den Klassenzimmern selten weit über null. „Die Tinte in den Fässchen war, ohne aufzutauen, drei bis vier Wochen lang gefroren.“

Die extremen Temperaturen forderten auch ihre Opfer. So wurde ein Tischlermeister zwischen Hollenbach und Veste-nötting erfroren aufgefunden. Die Obstbäume an der Straße von Waidhofen nach Vitis froren zu 80 Prozent ab. Auch die Hälfte des Wildbestandes im Waldviertel ging in der Kälte zugrunde. Für das Eislaufen war der Winter allerdings perfekt. „Das Eis auf der Thaya war an vielen Stellen fast einen Meter dick“, erzählt Antony.