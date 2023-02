Gut besucht Besucher-Rekord am Ball der Feuerwehr Meires-Kottschallings

Lesezeit: 1 Min Michael Schwab

E in voller Erfolg war der Ball der Freiwilligen Feuerwehr Meires-Kottschallings am vergangenen Samstagabend im Gemeindesaal in Windigsteig. Um die 220 Besucher zählte Kommandant Peter Döller an diesem Abend – so viele Gäste wie noch nie bei einem Ball der Feuerwehr Meires-Kottschallings.