Gut besucht Bezirks-Herbstkonzert mit Helmut Hutter und Waldviertler Schrammeltrio

Das Ensemble, bestehend aus Helmut Hutter, Franz Wieczorek, Roman Honauer und Hermann Binder mit den Organisatoren der Veranstaltung Paula Altrichter, Norbert Rabl, Helgard Brunner und Bezirksobmann Diether Schiefer. Foto: Elisabeth Wais

D as Musikensemble „Helmut Hutter und das Waldviertler Schrammeltrio“ gastierte am Sonntag im Rahmen einer Bezirksveranstaltung der NÖ Senioren in Pfaffenschlag. Begrüßt wurde das Publikum im gut besuchten Gemeindesaal von Obmann Diether Schiefer.