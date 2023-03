Gut besucht Feuerwehr Eschenau lud zum Zankerlschnapsen

Lesezeit: 2 Min GM Gerald Muthsam

Beim Zankerlschnapsen in Eschenau: Markus Holzweber, Markus Hauer, Manuel Bartl, Ewald Meixner und Dominik Holzweber standen mit Kommandant Wolfgang Hofbauer beisammen. Foto: Gerald Muthsam

D as Blunzen- und Zankerlschnapsen der Feuerwehr Eschenau stand am Samstag am Programm. Schon am frühen Nachmittag war das Feuerwehrhaus gut besucht.