Mit dem Blues als Rückgrat

„Neworleansvoodoobluesrock“ – dieses sperrig zu lesende Wort klingt musikalisch umgesetzt auf der Bühne, jedoch nach guter Laune und Stimmung. Umsetzer dieses Genres ist die Band NonProphetsOrchestra. „Die coolste Band zwischen Strebersdorf und Amaliendorf“, wie sie Gastgeber Werner Neiger vom 9erHaus in Weikertschlag am Freitag begrüßte.

Er spielte darauf an, dass Mastermind und Gitarrist Andreas Neumeister zum Veranstalter-Team des Wackelsteinfestivals in Amaliendorf gehört. Gemeinsam mit Mathias Ihrybauer und Daniel Klemmer schaffen sie Musik zwischen Blues, Americana, Gospel und Rock, zwischen massiven Texas Shuffles und funkigen New Orleans Grooves. NonProphetsOrchestra traten schon einige Male beim Warming Up Day des Musikfestes in Waidhofen auf. Erkennbar war dieses an der Menschentraube, die sich vor ihm bildete und nicht mehr wegbewegte. Sie schaffen es selbst auf der Straße die Leute zu fesseln. Nicht nur das Gesamtergebnis begeistert die Zuhörer, auch die einzelnen Musiker tun dies. Mathias Ihrybauer malträtiert seine Hammond Orgel bis zur vermeintlichen Zerstörung und vermittelt alleine beim Zuschauen Lebensfreude und Groove ohne Ende. Schlagzeuger Daniel Klemmer taktet präzise wie ein Uhrwerk und Andreas Neumeister würgt die Stromgitarre im besten Sinne.

Das Rückgrat der Band werde immer der Blues sein, sagen die Musiker. Denn der Name leitet sich von einer früheren Band von Andreas Neumeister ab. Diese sollte ursprünglich Curbside Prophets, übersetzt Gehsteigphilosophen, heißen. Doch dieser Name war schwer zu vermitteln, darum nannten sie sich nur Prophets. Gespielt wurde damals Blues und Country. Als die Band sich auflöste ging das Blues-Erbe in die neue Band über, die sich dann NonProphetsOrchestra nannte.

Die Band spielt überwiegend Eigenkompositionen, zwei Coverversionen waren an dem Abend in Weikertschlag dabei. Ein Song war an einem Titel von Radiohead angelehnt, dieser war jedoch sehr genial auf neue Art und Weise umgesetzt. Auch die Intros für die beiden Teile des Abends hatten es in sich. Einzig die Zwischenmoderationen waren anfangs zu akademisch und bremsten den Rock ’n’ Roll-Fluss etwas aus. Das änderte sich jedoch im Laufe des Abends.