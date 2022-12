2.000 € für Groß-Sieghartser Verein „Miteinander“

So erhielt der Verein „Miteinander - Initiative für unsere Kinder“ am Freitag eine Spende von 2.000 Euro. Der Verein kümmert sich unter anderem um die Umgestaltung und Instandhaltung des Spielplatzes im Stadtpark, der ein großes Angebot an Attraktionen bietet.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.