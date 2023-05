Parkfest der Feuerwehr Vitis: Volles Zelt beim Firmenabend

An dem Abend stand auch Stelze auf der Speisekarte. Den Gästen wurden zur Unterhaltung ein Autodrom und ein Schießstand geboten. Im Diskozelt sorgte DJ Duschko für Nostalgiestimmung. Am Kindernachmittag am Samstag stand Kistenklettern am Programm. Am Abend erklangen für die Jugend die Park-Beats. Kommandant Markus Holzweber und sein Stellvertreter Horst Zellhofer freuten sich über den Besuch von Bürgermeisterin Anette Töpfl und den Gemeinderäten Walter Katzinger und Gerhard Süss.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.