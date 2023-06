Pfarre Waidhofen lud zum Heurigen

Die Pfarre Waidhofen lud am vergangenen Freitag und Samstag zum Heurigen in den Pfarrhof. Stadtpfarrer Dechant Josef Rennhofer freute sich über den guten und prominenten Besuch, allen voran Bürgermeister Josef Ramharter, der 2. Landtagspräsident Gottfried Waldhäusl, Stadträtin Ingeborg Österreicher, die Gemeinderäte Michael Franz und Anton Pany sowie Bürgerkorps-Kommandant Erich Pichl - letzterer kam mit einer ganzen Abordnung an Korps-Mitgliedern zum Heurigen.

Auch eine Abordnung der katholischen Studentenverbindung Rugia war zu Gast, angeführt von Obmann Alexander Beer. Die Rugia Waidhofen hatte im Vorjahr einen Kalender anlässlich des 300-Jahr-Jubiläums der Stadtpfarrkirche gestaltet, dessen Verkaufserlös zum Erhalt des Gotteshauses verwendet werden soll - so wie auch die Einnahmen aus dem Pfarrheurigen.