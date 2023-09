Savya Austria Automation liefert erstes Kundenprojekt aus

Ein vierköpfiges Team setzte die Segel in Richtung Neuanfang und formte sich im Dezember 2022 zur SAVYA Austria Automation GmbH. Erneut hat ein indischer Investor das Potential und die Kompetenz im Waldviertel erkannt und ein weiteres Mal in Österreich – diesmal in der Automatisierungsbranche – Fuß gefasst. Mit Visionen, Mut und ambitionierten Plänen im Gepäck stellen sich Markus Hahn, Christian Kalser, Herbert Wallner und Markus Weber als eingespieltes Team aus der Automotivebranche von nun an gemeinsam den kommenden Herausforderungen im internationalen Umfeld der Automatisierungsbranche.

Eines ist klar, an Ehrgeiz und Willen fehlt es den Teammitgliedern nicht, wie Markus Weber noch einmal mehr beweist: „Der Anreiz für mich war es, komplett bei null zu starten. Dazu zählt ein sehr gutes Team zusammen zu stellen, mit diesem in einen neuen Markt (z.B. Medizintechnik) einzusteigen und Kunden aus den unterschiedlichsten Marktsegmenten aus aller Welt bedienen zu können.“ Der Start ist vielversprechend verlaufen – kaum hatte das SAVYA-Team das Büro in Vitis bezogen, kamen Anfragen aus der ganzen Welt, von Österreich über Deutschland, der Türkei, Indien und den USA. So scheint die Vision des Waldviertler Start-Up´s “komplexe Automatisierungslösungen für internationale Kunden aus unterschiedlichen Branchen zu realisieren” schon bald Realität zu werden.

Umzug ins ehemalige Husky-KTW-Gebäude

Mitte August besuchte ein dreiköpfiges Team Indien, um mit SAVYA India Automation bei potenziellen Kunden vorstellig zu werden. Hierbei konnten sehr viele Anfragen mit sehr hohem Potential mitgenommen werden. „Aktuell sind wir noch dabei, eine Entnahmezelle mit Roboter und Umlaufsystem fertig zu montieren, welche dann im Oktober auf der Fakuma Messe in Friedrichshafen den Kunden präsentiert und im Frühjahr 2024 im Verbund mit einer Spritzgussmaschine auf der Messe in den USA den Kunden gezeigt wird“, erklärt der technische Leiter.

Ein weiteres neues Projekt ist eine Entnahmeeinheit für einen amerikanischen Kunden. Hierzu wird die Anlage in Waidhofen fertig aufgebaut und dann in die USA versendet. Aufgrund der guten Auftragslage ist das SAVYA-Team auf der Suche nach Software-Engineers (PLC Programmierung) und mechanischen Konstrukteuren.