Herz für schwerkranke Kinder: Kürbisse ernten für freie Spende

Der Straßenwärter besitzt hinter seinem Haus ein Feld, das er entweder mit Kartoffeln oder Kürbissen bepflanzt, und die Ernte für eine Spende abgibt. Auf die gesammelten Spenden legt er persönlich nochmals 1.000 Euro drauf. Heuer kann sich jeder vom Feld verschiedene Sorten Bio-Kürbisse abholen.

Schwerer Schicksalsschlag: Sohn starb bei Badeunfall

Herbert Enzfelder erlitt selbst vor vielen Jahren einen harten Schicksalsschlag. Sein damals ältester Sohn verlor sein Leben bei einem Badeunfall. „Das vergisst man natürlich nie“, sagt er. „Ein Kind eines Arbeitskollegen musste lange im St. Anna Kinderspital verbringen. Er erzählte mir davon, und ich hatte das Bedürfnis dieses Spital zu unterstützen. Was ich früher an Kirchenbeitrag bezahlt habe, möchte ich jetzt als doppelte Summe Spenden.“ Enzfelder erzählt sehr bescheiden von seinem Engagement. Es ist ihm fast unangenehm, die Aktion an die große Glocke zu hängen. Doch es geht ihm um die Sache und er möchte, dass die Leute wissen, dass die Kürbisse zur Verfügung stehen und einem guten Zweck dienen.

Die schwerkranken Kinder haben bei Herbert Enzfelder die höchste Wertschätzung. Denn sie wüssten genau über ihre Situation Bescheid und würden sich um die Eltern sorgen. Eine Angst der Kinder sei, dass die Eltern Angst hätten. „Das spüren sie ja“, meint er. „Mein Anliegen wäre, dass mit unseren Spenden Spielsachen angekauft werden, und damit vielleicht kurze unbeschwerte Momente bei allen Betroffenen entstehen.“

Das Kürbisfeld liegt am oberen Ende von Brunn auf der Straße Richtung Reinolz. Es ist beschriftet und leicht zu finden. Man kann geernteten Kürbisse aus der Steige nehmen, oder welche direkt vom Feld. Man kann die Fahrt auch gleich für einen kurzen Familienausflug nutzen, denn die Dorfgemeinschaft Brunn hat vor kurzem beim Feldende einen Kinderspielplatz errichtet, der benutzt werden kann.